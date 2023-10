Martín Lousteau: "Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio"

En un contexto de tensión política en Juntos por el Cambio, Martín Louestau, referente de la UCR, cruzó muy fuerte al expresidente Mauricio Macri tras apuntarlo como "el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio", y de haber sido quien trajo a los argentinos "a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina".

"Por graves errores en su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019. Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de Larreta y, finalmente, la de Bullrich. Ahora nos trae a Milei, o de nuevo a Massa con el kirchnerismo", continuó.

En línea con los dichos de Elisa Carrió, Lousteau cerró el mensaje lapidario: "Era él o nadie. Pero las cuentas las pagamos siempre los mismos: todos los argentinos. Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás". Según Carrió, Macri dice: "Si no soy yo (el candidato a presidente), que no gane nadie (de JxC)", y que es por eso que está llevando adelante la destrucción del partido.

Luego del batacazo a Juntos por el Cambio que dejaron las elecciones generales, distintos referentes de la fuerza confirmaron su posición frente al balotaje. Mauricio Macri formó una alianza junto a Patricia Bullrich en apoyo a Javier Milei, y muchos colegas de partido salieron a cruce, como Carrió, Gerardo Morales, o en este caso Martín Lousteau.

El tajante tuit de Martín Lousteau

En esa línea, Macri se atajó: "El Juntos por el Cambio que yo fundé, no se rompió". Además, aclaró que su relación con el candidato Javier Milei es "apoyo incondicional", y "no es un acuerdo", ya que "no es a cambio de nada". "Hoy el cambio es Javier Milei, Sergio Massa siempre me mintió", agregó el expresidente.

Más temprano, Macri había denunciado que "Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti transaron a escondidas con Sergio Massa". “Ellos han tenido incontables reuniones con Massa y han transado en contra de los intereses de los argentinos. No pueden decir nada", agregó.

Emilio Yacobitti, diputado de la UCR, no tardó en contestarle vía redes: "(Mauricio) Macri falta a la verdad. Es fácil chequear que tanto en Diputados, Senado y en las Legislaturas, el Radicalismo fue una oposición categórica. Tiene que explicar por qué declaraba a favor de otro candidato en campaña y arregló velozmente su apoyo, a espaldas de JxC".

Mauricio Macri y Patricia Bullrich, frente a la UCR

Mientras la interna en Juntos por el Cambio se agranda, en el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, también comenzaron a aparecer las diferencias, producto de la alianza previamente mencionada. "La invitamos a renunciar a su banca obtenida dentro del espacio", planteó Roque Fleitas, diputado electo de Entre Ríos tras los anuncios de Liliana Salinas anticipando que formaría un monobloque por fuera del nombre de La Libertad Avanza, en protesta al acuerdo Macri-Bullrich-Milei.