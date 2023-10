Patricia Bullrich: "No hemos logrado los objetivos que queríamos"

"En esta noche, donde no hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina, para los argentinos, venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa", dijo Patricia Bullrich, que se postuló a presidenta por Juntos por el Cambio, y asumió así su derrota.

"Nuestra causa va más allá de un momento electoral y va más allá de un momento de derrota. Lo aceptamos, pero tenemos una convicción profunda, la convicción que los valores que llevamos adentro de la república, los valores de la transparencia, los valores de la lucha contra la corrupción de un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza", dijo Bullrich.

La exministra de Seguridad insistió en la importancia de enfrentar al kirchnerismo aún sin ser gobierno y anticipó que no dejará de trabajar por esa causa. Habló de una "lucha diaria por una Argentina productiva" e insistió en que no renunciará a los valores de sus partidos.

"Importa siempre el camino, importan siempre los objetivos para nuestra Argentina. Hace años que el país se hunde en la decadencia", subrayó Bullrich.

Patricia Bullrich votó pasado el mediodía en la Sociedad Rural de Palermo.

"Hemos tenido buenos y malos momentos, pero jamás vamos a dejar de ser lo que somos para la Argentina. Nunca vamos a ser cómplices del populismo y nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país. Desde el lugar que me toque no me voy a rendir nunca y creo que nadie de Juntos por el Cambio lo va a hacer", agregó la presidenta del PRO mientras el auditorio coreaba su nombre.

En otro pasaje de su discurso apuntó contra Sergio Massa a la vez que no nombró a Javier Milei. "El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia Argentina. Sólo lo que hicieron en el último tiempo repartiendo plata y hundiendo el futuro del país, rifando y endeudando más al país. Por eso, quiero decirles que siempre junto a todos los que somos parte de esta fuerza vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos que, quizá, en el corto plazo vuelvan", expresó Bullrich.

"Nuestros valores no están a la deriva. Nuestros valores no se venden ni se compran, no los vamos a negociar. Vamos al cambio siempre, por más que hoy no hayamos ganado las elecciones", insistió la exministra de Mauricio Macri.

El video del discurso de Patricia Bullrich