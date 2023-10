Durísima: Cristina Fernández de Kirchner se despegó del Gobierno y le pegó a Alberto Fernández

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, brindó explosivas declaraciones ante la prensa al asegurar que "no decide políticas" y que "no fue escuchada" cuando planteó "alinear precios, salarios, tarifas y jubilaciones". "En un país de carácter presidencialista como este, está claro que el que decide siempre es el presidente, para bien o para mal", lanzó en clara alusión al mandatario nacional, Alberto Fernández.

"Hay una costumbre de que se puede hacer política si estás una boleta electoral. Y la verdad es que no. Terminé de ser presidenta en 2015 y punto. No estaba en ninguna boleta, no quise fueros y tampoco los quiero ahora. Desacostumbrémonos a pensar que con un cargo se puede hacer política. Y mucho menos en el peronismo", dijo Fernández de Kirchner después de emitir su voto en Río Gallegos, Santa Cruz. Respecto a qué hará a partir del 10 de diciembre -cuando deje su cargó- señaló: "Vivir, trabajar, militar... Lo que siempre he hecho toda mi vida".

"¿Cómo cree que la gente va a recordar su Gobierno?", fue una de las preguntas de un periodista presente en la provincia sureña. A lo que Fernández de Kirchner contestó: "Mi gobierno del 2015 lo va recordar maravillosamente porque por eso ganamos en 2019". Luego, ante la repregunta y el planteo de que ella forma parte de la gestión al ser vicepresidenta, sostuvo: "Ustedes están todo el día diciendo 'es el gobierno de ella'. Tengo la responsabilidad de una vicepresidenta, que es presidir el Senado. No decido políticas. Es más, ha sido público y notorio las diferencias que hemos tenido. Funcionarios que no funcionan, que es necesario alinear precios, salarios, tarifas y jubilaciones. En fin, no fui escuchada...

"En un país de carácter presidencialista como este, está claro que el que decide siempre es el presidente, para bien o para mal", aseveró al referirse a Alberto Fernández.

Por otro lado, respecto a sus expectativas post elecciones, expresó: "Espero para mañana un país más sensato. Donde todos los que tiene responsabilidades sindicales, institucionales, sociales y empresariales adviertan que va a ser necesario ponerse de acuerdo en algunas cuestiones básicas porque la situación a partir del feroz endeudamiento del años 2018 con el fondo. se va a necesitar acuerdo para salir del brete de tener una deuda con el FMI de 45 mil millones con el Fondo, que nos impone políticas claramente inflacionarias.

Y sumó: "Lo dijimos cuando un sector de nuestro espacio político votó negativamente el acuerdo tanto en Diputados como en Senadores. Si hubiéramos tenido todos una actitud de no especular y de no subordinarse a política externas, creo hoy la situación sería distinta. Estamos a tiempo y es necesario rediscutir los términos del acuerdo".