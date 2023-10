Alberto Fernández y Cristina Kirchner: ausentes en la campaña y sin pedir el voto por Sergio Massa

El presidente Alberto Fernández cierra la semana sin pedir el voto por el candidato oficialista, Sergio Massa, tampoco lo hace Cristina Fernández de Kirchner, los dos se dedican a su agenda personal y el clima en Unión por la Patria es gélido. El candidato trabaja sin pausa para lograr meterse en balotaje asegurando que en diciembre empieza un periodo de crecimiento, mientras su propio presidente asegura que las cifras son récord, que el empleo no para de crecer y la industria no se queda atrás. Así llega el Gobierno a las elecciones que lo tendrán en vilo hasta las 22.30 cuando se conozca el resultado de la elección.

Cristina Kirchner recibió a Ian Moche, un chico con condición autista de diez años devenido en divulgador e influencer. Lo hizo en su despacho del Senado y le dedicó más de una hora. Lo mismo habían hecho Eduardo "Wado" de Pedro, el ministro del Interior y quien Kirchner quería que encabezara la boleta presidencial, y Sergio Massa, el ministro y candidato del espacio. No pudieron recibirlo los tres juntos, la agenda de la mal llamada "discapacidad mental" fue analizada por los tres dirigentes por separado.

Silencio. Cristina Kirchner no opinó del escándalo de Martín Insaurralde.

Sergio Massa prefiere ni cruzarlo a Alberto Fernández. Enfureció cuando supo de la denuncia del presidente a Javier Milei y Ramiro Marra por la supuesta corrida y alteración en el tipo de cambio. Cree el candidato que el contexto en el que se puedan meter en una segunda vuelta es evitando apuntar al candidato que más mide, en este caso Javier Milei según las encuestas promedio publicadas en distintos medios. Sólo una, Atlas Intel, un nuevo jugador, plantea un triple empate o la concreta posibilidad incluso de que Massa quede primero.

Massa cree que parte del panorama económico es por la falta de confianza que inspira un Gobierno donde no hay cohesión, no hay equipo. "Sergio se hizo cargo de un ministerio, de un Gobierno y de una campaña, no se puede con todo", describe un armador del tigrense que trabaja en Buenos Aires para que la boleta esté en cada mesa. Sus servicios son muy requeridos, imprime boletas, las reparte y se asegura que cada persona vote a Sergio Massa.

Cristina Kirchner no quería ni quiere que Sergio Massa sea quien herede la marca que creó su marido 25 años atrás, y no milita su campaña, sólo se dedica en redes sociales a temas vinculados a sus intereses personales. Su situación judicial, la presentación de un libro sobre el kirchnerismo, recuerdos del superávit de la segunda gestión de su Gobierno, el recuerdo de su atentado y la muerte de Matías Rodríguez, senador nacional que fue hallado muerto en su casa de Tierra del Fuego con un disparo, las novedades del llamado caso "lago escondido" y los asesinatos en Israel. No hay una alusión directa de la vice a las elecciones o los beneficios de votar a su candidato.

Candidato. Sergio Massa y Wado de Pedro, el que había elegido Cristina Kirchner.

No hay actos previstos, ni discursos por parte del presidente y vicepresidenta para apoyar explícitamente a Sergio Massa, quien se siente cómodo en el interior, donde el apoyo de los gobernadores e intendentes es directo más allá de los cortes de boleta que hay siempre cuando los números de las encuestas no son buenos. No es propiedad del kirchnerismo, en distintos lugares del Conurbano hay corte de boleta, la territorialidad es el insumo básico de los dirigentes después del domingo, pase lo que pase.

Hay un peronista que es hoy uno de los máximos referentes nacionales, al que muchos consultan, empresarios, dirigentes del interior y sindicalistas, habló en estricto off con MDZ y soltó una definición tajante: "Puede ser la peor elección desde que existe el peronismo, lo tengo a Sergio Massa en 29 puntos y Javier Milei en balotaje con Patricia Bullrich". Si ese escenario se confirma, el lunes sería una situación de extrema tensión por los 55 días restantes para el traspaso de Gobierno.

Lo cierto es que Massa, Cristina y Alberto coinciden en algo: creen que Axel Kicillof va a ser reelegido y que no habrá batacazo bonaerense. Es tal vez lo único que encuentra a los tres reunidos. El Conurbano es donde se prenden las red flags para todos, los intendentes saben de traiciones, se lo hicieron a Néstor Kirchner en 2009 cuando fue derrotado por Francisco De Narváez, saben cómo hacerlo y la crisis de liderazgo en el peronismo suele ser la tierra más fértil para la confusión.