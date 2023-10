La chicana de Sergio Massa a Javier Milei sobre el apoyo "libertario"

Sergio Massa y Javier Milei ya ocupaban la centralidad del debate presidencial cuando el candidato de Unión por la Patria le propinó una dura respuesta a su adversario de La Libertad Avanza. La chicana del Ministro de Economía que dejó sin reacción a Milei giró en torno a la formación de un eventual Gobierno de unidad nacional convocado por el líder del Frente Renovador ante la posibildad de sumar liberales a la campaña de UxP.

"En primer lugar, no estaría tan seguro de que no podemos contar con liberales. Tengo la humildad de saber que tenemos que competir todavía. Por lo tanto, puede ser que los argentinos y si Dios me dé la gracia de ser presidente, si soy presidente, estén seguros que vamos a convocar a los mejores", fue el contraataque de Massa luego de que Javier Milei le advirtiera que los "liberales" no lo iban a acompañar en una gobierno de unidad nacioinal en caso de que ganara las elecciones presidenciales.

"No importa que vengan del radicalismo, del PRO, o inclusive del partido de Javier Milei, y sobre todo de las provincias argentinas. Argentina tiene que salir de la enfermedad ambacéntrica y construirse un proceso de desarrollo federal. Y eso lo vamos a hacer convocando a los mejores y convocando a todos, sin miedo al diálogo y sin miedo a las diferencias", replicó Sergio Massa en uno de los mano a mano qye mantuvo con Javier Milei durante el transcurso del debate presidencial.

Massa logró salir "airoso" de los duros cruces económicos mientras que a Javier Milei le reconocían haber evitado quedar como "un loquito". El debate organizado por la Cámara Nacional Electoral estuvo dominado por la aplicación del botón rojo del derecho a réplica y los comentarios fuera de micrófono de los propios postulantes a la Presidencia, que no fueron captados por la transmisión televisiva pero sí por los periodistas que presenciaban los intercambios en el mismo lugar.

En el salón del centro de convenciones Forum de la capital de Santiago del Estero, donde se realizó el debate, hubo casi 300 personas que se mantuvieron durante más de dos horas en un respetuoso silencio y no hubo aplausos ni gritos que interfieran en el desarrollo de las exposiciones de los candidatos, pero sí hubo varios momentos en el que los distintos sectores dieron muestra de gestos simbólicos, que no provocaron enfrentamientos.