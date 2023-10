Alberto Fernández reapareció con un duro mensaje contra Javier Milei y el FMI desde China

El presidente Alberto Fernández reapareció en los medios desde China para criticar al Fondo Monetario Internacional (FMI). Acusó al organismo de crédito de "no querer hacer el desembolso antes de las PASO", lo que obligó al Gobierno a "recurrir a los amigos". También se refirió a la posibilidad que Javier Milei gobierne la Argentina. "La percepción que hay es de alguien que no está bien y que no está diciendo cosas razonables", subrayó el jefe de Estado.

Así se refirió al responder una pregunta de Noticias Argentinas sobre si había tenido repercusiones durante sus reuniones sobre los dichos de Milei, quien aseguró que no quiere tener relaciones con China ni con Brasil. El presidente, de todas formas, dijo que "no le da importancia" a esas declaraciones del postulante de La Libertad Avanza.

"Tengan presente que el FMI, en otros tiempos, le prestó a la Argentina 57 mil millones de dólares sabiendo que la Argentina nunca iba a poder pagar, y lo condicionó mucho de ahí en adelante", afirmó el mandatario desde Beijing.

Alberto Fernández de gira por China. Crédito: Presidencia

En declaraciones radiales, el jefe de Estado continuó: "Cuando tuvimos que enfrentar las PASO, el FMI no nos quiso hacer el desembolso antes y tuvimos que recurrir a los amigos para que nos ayuden a pagarle al Fondo. Ahí China, en 48 horas, nos prestó 1.700 millones de dólares; la CAF, 1,000 millones; y Qatar, 700 millones".

En la misma línea, respecto al rol del FMI explicó: "Lo que nos han hecho no tiene perdón de Dios, objetivamente nos tenían que dar el desembolso para que les paguemos y no nos lo dieron antes de las PASO, pero sí teníamos que pagar. Por eso recurrimos a los amigos para que nos den un préstamo de 48 horas, cubrir la deuda y poder quedar en orden con el Fondo".

"Estas son las cosas que los argentinos deben saber valorar porque sino terminamos todos confundidos", subrayó el mandatario, quien se reunió con su par del gigante asiático, Xi Jinping, en tres oportunidades, y reveló: "Admito que hemos logrado con Xi Jinping un vínculo especial, singular, donde hemos ganado confianza entre nosotros".

Asimismo, calificó al asiático como un referente que "ha respetado siempre a la Argentina", con el que supo construir "un vínculo muy sólido con alguien que cree que el mundo pasa por el multilateralismo y volver a recrear a las organizaciones internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial".