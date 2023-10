La tajante definición de Horacio Rodríguez Larreta sobre el kirchnerismo y su apoyo a Bullrich

Horacio Rodríguez Larreta, el eventual jefe de Gabinete si Patricia Bullrich gana las elecciones, habló durante esta mañana en distintas radios y aclaró que desde antes de los resultados de las PASO ya sabían que el que perdía la interna iba a acompañar al ganador. Además, culpó al Gobierno por la crisis que atraviesa el país y determinó que Javier Milei es un "salto al vacío".

“Tengo acompañar a Patricia, es lo que me tocó a pesar de que sea duro al principio”, declaró el actual jefe de Gobierno porteño en diálogo con radio La Red. Allí sacó dudas sobre su gesto de "la v de la victoria" que hizo durante el acto que realizó Bullrich en Barrancas de Belgrano: "Nunca formaría parte del kirchnerismo", afirmó.

Sobre el Gobierno, también lanzó críticas y aclaró que la figura de Sergio Massa -candidato y ministro- es "el ejemplo del fracaso del kirchnerismo". Por otra parte, opinó sobre la nueva medida del Gobierno en donde los pasajeros podrán renunciar voluntariamente a los subsidios del transporte público de trenes y colectivos.

"Sinceramente no lo entiendo, si es un chiste, no se entiende cuál es el objetivo. Estos manotazos de ahogados muestran la desesperación del Gobierno. La gente no se cree esas cosas faltando dos dias para la elección. Ve que se les va, se acaba el kirchnerismo en la Argentina", lanzó Larreta sobre el nuevo sistema. Según el Gobierno, la propuesta tiene como objetivo que la población pueda conocer cuál es el costo real del boleta y que valore el esfuerzo del Estado.

Larreta junto a Bullrich y Jorge Macri en el acto de Barrancas de Belgrano, luego del anuncio de su eventual jefatura de gabinete.

Tampoco faltó la chicana hacia el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, candidato más votado en las PASO y que según Larreta es un "salto al vacío". "Tiene ideas con las que no coincido, no coincido con el voucher de la escuelas, con dolarizar sin dólares ni con que haya armas en las calles", determinó.

Larreta habló, en las tres radios donde hizo ronda de prensa (Continental, Rivadavia y La Red,) sobre la economía del país y aclaró que "estamos tocando fondo con esta inflación que está matando a los argentinos". También consideró que "el país está al borde del colapso producto del fracaso de este Gobierno" y que la situación es "dramática" porque "la bomba ya explotó".

Vale decir que Larreta volvió a la escena política luego de una derrota que él mismo definió como un "golpe duro", que lo dejó desconcertado. Hoy, con el diario del lunes, formaría parte del posible Gobierno de Bullrich: "El que pierde acompaña". Además, afirmó que la decisión de la candidata presidencial, de elegirlo como su eventual jefe de Gabinete "es la consecuencia natural de horas y horas de charla" entre ambos.