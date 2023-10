El faltazo de La Cámpora y el mensaje de Sergio Massa: todo lo que dejó el cierre de campaña de Axel Kicillof

En Avellaneda, el peronismo late. Allí fue Sergio Massa a dejar uno de sus últimos mensajes antes de la elección general del 22 de octubre, en el marco del Día de la Lealtad. Pero una vez más, las diferencias entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner marcaron el pulso de una jornada festiva para el peronismo. El presidente del PJ bonaerense siguió el acto desde abajo y La Cámpora no entró al evento.

Junto con Massa estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof que va por la reelección y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que estuvo a cargo de la organización de este acto en el estadio de Arsenal de Sarandí. Para el ala cabalera del peronismo el lugar fue un dolor de cabeza. Allí Cristina Kirchner lanzó en 2017 Unidad Ciudadana y perdió la elección de medio término contra Esteban Bullrich.

“Quedan cuatro días. En el Día de la Lealtad quiero comprometerme con ustedes. Voy a dejar la piel para construir el triunfo del domingo”, señaló Sergio Massa mientras las tribunas del estadio Julio H. Grondona coreaban “el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar". “Les quiero pedir que vayan casa por casa, barrio por barrio a buscar a aquellos argentinos que confían pero sobre todo a los que tienen dudas. Díganle que el 10 de diciembre viene un presidente que quiere cambiar la Argentina”, señaló el tigrense.

Los cortocircuitos de Máximo Kirchner y Axel Kicillof

En las primeras filas acompañaron distintos dirigentes de Unión por la Patria. Máximo Kirchner quedó sentado al lado del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y la titular de la Cámara de Diputados, Cecila Moreau. El hijo de la vice pudo haber subido al escenario como titular del PJ bonaerense, pero estuvo abajo en una silla, sentado como un candidato más, al igual que Santiago Cafiero, canciller y candidato.

Las diferencias entre Kirchner y Kicillof no son nuevas. El escándalo de Martín Insaurralde (del que no hubo una sola mención en el acto) sólo sirvió para acrecentar más las diferencias entre uno y otro. Esto se vio materializado en la jornada de hoy, no sólo en el lugar que le tocó al diputado dentro del acto, donde tampoco fue nombrado por ninguno de los tres oradores. Kirchner, además, ocupa un lugar clave en las listas, es el primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires.

Máximo Kirchner fue al acto en el medio de las tensiones con Kicillof. Crédito: Prensa Kirchner

A esto se suma que la columna de La Cámpora estuvo ausente en el acto, quedaron algunos militantes dando vueltas en los alrededores, por las calles de Sarandí. Sí estuvieron presentes los dirigentes de la orga como el ministro de Interior, candidato a senador y jefe de campaña Eduardo "Wado" de Pedro y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Por su parte, Kicillof tiró un guiño a la militancia peronista que lo criticó después de que el gobernador dijera que había que cantar una canción distinta a la marcha. "Va a haber que componer una nueva canción, no una que sepamos", había dicho el exministro de Economía de Cristina Kirchner.

Esto le generó varias críticas enfocadas en que no se puede deshistorizar ni desideologizar al peronismo. Pero este martes en Sarandí dijo: “Hay historia, doctrina y hay futuro, compañeros”. Al cierre del acto no escatimó efusión al cantar la Marcha Peronista. En ese momento subió al escenario a su vice, Verónica Magario. También hubo un lugar para Tula, el hincha de la Selección argentina que fue reconocido el año pasado por su participación en los mundiales de futbol. Entró con su bombo para cantar la Marcha.

Por otro lado, el gobernador aprovechó la ocasión para desincentivar el corte de boleta en los municipios en favor de los intendentes y Javier Milei, un fenómeno que todos anticipan, pero nadie evita. “En esta elección hay mucho en riesgo, pero también mucho por defender: la boleta completa de Unión por la Patria es un escudo para proteger los derechos de nuestro pueblo y un impulso para avanzar hacia un futuro mejor, en el que se garantice todo lo que falta hacer”, dijo Kicillof.

Una bandera de Palestina y un partido de La Libertad Avanza

A la izquierda del escenario se ubicaron los sindicatos. Las columnas más destacadas fueron la de Petroleros, Uocra y UPCN, que participó en la organización del acto. Resultó llamativa la bandera del Partido Fe, que impulsaba la candidatura a diputada provincial de Natalia Sánchez Jauregui. En 2021 pegó el salto de JxC, coalición por la que había entrado a la Legislatura bonaerense, al Frente de Todos. Hoy ella es parte de Unión por la Patria. Pero su partido, el Fe, que fue creado por el gremialista rural ya fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, le prestó a Javier Milei su sello para que La Libertad Avanza exista a nivel nacional. Incluso, su titular, Pablo Ansaloni, es candidato a diputado por el espacio de Javier Milei. Axel Kicillof convocó a votar la boleta completa del peronismo. Crédito: Télam

Otro de los datos curiosos de esta jornada fue la presencia de una bandera de Palestina que llevaba en la previa de los discursos uno de los invitados al acto. Esta persona estaba en el corralito donde sólo accedían los invitados. En un momento una persona de la organización se acercó y le pidió que la bajara. Si bien MDZ no pudo conocer los motivos de de primera mano, no son difíciles de suponer.

Los puntos más destacados de Sergio Massa

Sergio Massa empezó a hablar a las 17.44. En su discurso enfatizó nuevamente que el 10 de diciembre empieza “un nuevo Gobierno”, una forma de volver a desligarse una vez de la gestión que va a terminar con la inflación más alta en los últimos 32 años.

“El 10 de diciembre empieza un nuevo gobierno, con un presidente que tiene el coraje para hacer los cambios que hacen falta, que tiene la determinación de encarar la reconstrucción de la Argentina”, planteó el ministro de Economía y candidato. Además, remarcó: “Lo peor está pasando, lo que viene es mucho mejor y lo tenemos que hacer juntos”. “El domingo tenemos que ganar y el domingo vamos a ganar y a empezar a dar vuelta la historia”, agregó. Axel Kicillof convocó a votar la boleta completa del peronismo. Crédito: Télam

“Venimos en este 17 de octubre a decirle a nuestros trabajadores y trabajadores, que nuestro primer compromiso, nuestro primer acuerdo sobre la lealtad de nuestro gobierno desde el 10 de diciembre es lealtad con el trabajo. Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan”, dijo Massa.

La jornada de hoy fue el cierre de la campaña en la provincia de Buenos Aires. el tigrense tiene previsto cerrar su campaña en alguna provincia del interior. “La idea es mostrar a Massa como el candidato de los trabajadores”. Este martes, desde las tribunas del estadio de Arsenal se coreaba el clásico “Massa presidente”, “el domingo cueste lo que cueste” y “los sindicatos son de Perón”.

En el cierre, Massa retomó la idea del gobierno de “unidad nacional” y dijo que van a convertir en “política de Estado aquellas políticas que enorgullecen”. “La política del empleo en blanco y protegido, la política del desarrollo de la industria nacional, la política de explotación inteligente de nuestros recursos naturales, la política de discusión del endeudamiento externo argentino, la política de derechos humanos”, enumeró.