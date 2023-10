Un referente radical se inclinó por Massa ante un eventual balotaje

A siete días de las elecciones generales, una figura radical vuelve a sacudir la interna de Juntos por el Cambio. Se trata del exgobernador de Corrientes y presidente del partido en esa provincia, Ricardo Colombi, quien admitió que votaría a Sergio Massa en un hipotético balotaje con Javier Milei.

"Vamos a tener que votar a Massa. No comparto en lo más mínimo con Milei, Massa no me gusta pero Milei no. No comparto nada ideológicamente", respondió el senador provincial al ser consultado sobre a quién apoyaría en caso de que Patricia Bullrich no alcance la segunda vuelta.

Estas declaraciones, en la recta final a los comicios del 22 de octubre, vuelven a prender las alertas sobre la coalición opositora. Cabe señalar que el actual mandatario provincial, Gustavo Valdes, participó el pasado 24 de septiembre junto a Gerardo Morales de un acto del candidato de Unión por la Patria, donde habló sobre la convocatoria a "un gobierno de unidad".

"Si (Bullrich) no está, vamos a tener que ir para el otro lado, vamos a tener que votarle a Massa, Si no sería votar en blanco, pero no comparto nada con Milei, no lo votaría. Massa ya sabemos lo que es, pero en estas situaciones vamos a estar eligiendo el mal menor", argumentó Colombi.

De todas maneras, el dirigente se mostró confiado de que la aspirante presidencial de Juntos por el Cambio estará entre los dos candidatos más votados. "Pongo fichas a que Bullrich va a estar en segunda vuelta", agregó por la señal local Ñande Cable. Asimismo, Colombi especificó que "gane quien gane las soluciones no se van a ver de la noche a la mañana".

En su momento, Colombi fue uno de los que volcó su respaldo a la candidatura presidencial del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la previa a las PASO.