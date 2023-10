Las mendocinas que tienen chances reales de entrar al Congreso

Una diputada provincial de familia demócrata, una joven comunicadora evangélica y libertaria, una exdiputada nacional y defensora de las estadísticas reales de los índices de precios, una economista que nunca ocupó cargos públicos, una socióloga quien es profesora. Todas estas mujeres tienen posibilidades, por la ubicación en los lugares en las listas y de acuerdo a los sondeos previos, de entrar a la Cámara de Diputados de la Nación, que se conoce también como Cámara Baja, como representantes de Mendoza.

¿Tienen chances de entrar al Congreso aproximadamente la misma cantidad de mujeres que de hombres? Sí, en Argentina rige la ley de paridad de género para ingresar tanto al Senado como a Diputados de la Nación, que fue sancionada el 23 de noviembre de 2017 y que garantiza que personas de los géneros femeninos y masculinos tengan posibilidades de entrar al Congreso de la Nación casi en la misma cantidad. El "casi "tiene que ver con la ubicación en las listas, si las mujeres van primeras en los listados más votados, serán más porque se ingresa al Poder Legislativo a través del sistema de conteo de votos denominado D'Hondt.

En Mendoza, se renuevan representantes en Diputados de la Nación, que tienen un mandato de 4 años, a diferencia del Senado que son 6. En esta elección cambian 5 de las 10 bancas que tiene Mendoza en la Cámara Baja. En las boletas – sábanas, tradicionales porque para la elección nacional no rige la boleta única que estrenó la provincia este año- junto a la categoría “presidente y vice”, estará la fracción “diputados nacionales”. Como se puede ver en página de la Cámara Nacional Electoral, habrá 5 listados diferentes.

De esas listas, 2 están encabezadas por mujeres: La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda y los Trabajadores. En el listado de la Libertad Avanza va primera Mercedes Llano. Es actualmente diputada provincial, del Partido Demócrata, por el que también fue concejal por Godoy Cruz. Acérrima militante del presidenciable Javier Milei – aunque con algunas diferencias, en la previa a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), dijo que no estaba de acuerdo con cerrar el Conicet como plantea el libertario- y es especialista en ciencias políticas y administración pública. Su papá, Gabriel Llano fue diputado nacional y ella podría seguir sus pasos porque es un hecho que tendrá una banca en el Congreso debido a la alta performance de la Libertad Avanza.

Mercedes Llano junto a la candidata a vice Victoria Villaruel @LlanoMechi

En ese mismo listado debuta en la política Lourdes Arrieta, una comunicadora social de treinta años que es evangélica, libertaria, lasherina (de hecho también fue en la lista del excandidato a intedente Diego Martínez Palau pero perdió la interna) e hija de un veterano de Malvinas. Tiene ideas conservadoras: plantea hacer cambios a la ley de Educación Sexual Integral que se aplica en las escuelas y que fue sancionada en 2005.

Lourdes Arrieta

El FIT, con escasas posibilidades de obtener una banca en el Congreso también encabeza su lista con una mujer. De hecho, lleva a Miryam Bregman como candidata a presidenta. Laura Espeche es la candidata a diputada nacional en primer término. Es socióloga de profesión, da clases en escuelas secundarias y además, fue parte de la conducción anterior del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación).

Laura Espeche

Cambia Mendoza, que lleva a Patricia Bullrich como candidata a presidenta, postula a Patricia Giménez como candidata. Va segunda en la lista. Fue precandidata a vicegobernadora junto a Luis Petri en las primarias de este año, y aunque perdieron contra la dupla Alfredo Cornejo- Hebe Casado, sacaron un porcentaje suficiente como para ser parte relevante en las nacionales: Petri es el candidato a vice de Bullrich y Giménez quedó con chances de entrar al Congreso. En 2013 fue electa diputada nacional. Durante el Gobierno de Julio Cobos (2003-2007) fue la responsable de Dirección de Estadísticas e Investigaciones y se negó a cambiar los índices de inflación en épocas de cuestionamientos sobre el funcionamiento del INDEC.

Patricia Gimenez

En tanto que la Unión por la Patria, que postula como candidato a presidente a Sergio Massa, lleva a una economista en segundo término. Se llama Amalia Granata. es de La Cámpora y asesora de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Es licenciada en Economía y además, se especializa en análisis de datos.Trabaja desde el 2012 en el Congreso de la Nación como jefa de asesores. Tiene 43 años y nació en una familia peronista aunque comenzó a militar en el PJ cuando tenía 30 años. Amalia Granata

Aunque para un sector de la dirigencia las leyes de cupo no son necesarisa, la realidad muestra lo contrario. En 1991, Argentina sancionó la ley de cupo femenino estableciendo la obligatoriedad de que el 30% de las listas esté integrada por mujeres. Sin embargo, hasta 2017 en la que se sancionó que el porcentaje se elevara al 50%, el piso del 30% era un techo. Ambas cámaras se mantenían alrededor de ese porcentaje y no mucho más.Entre los fundamentos de la ley de paridad está incluida la necesidad de mejorar la calidad de la democracia, donde los géneros se encuentren representados porque son parte de la ciudadanía y si hay mas representación de uno sobre el otro, la iguadad no es posible.