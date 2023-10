Walter Bento juega sus últimas cartas para no ser destituido e involucra a Patricia Bullrich

Luego de que el Jury de enjuiciamiento formalizara el pedido de destitución planteado en su contra y fijara la fecha para conocer la decisión final de los integrantes del Consejo de la Magistratura, Walter Bento, juez suspendido en sus funciones y acusado por mal desempeño, recusó a consejeros de Juntos por el Cambio por "parcialidad manifiesta" y, además, pidió la suspensión de la sentencia. Se trata de la última carta que Bento pondrá sobre la mesa, a la espera de la determinación -fijada para el 8 de noviembre- que podría quitarle los fueros que tiene por su rango de magistrado y que derivaría en su arresto inmediato debido a los pedidos de detención que pesan sobre él en las causas penales que enfrenta en los Tribunales Federales de Mendoza.

El escrito difundido por la defensa de Walter Bento y firmado por sus representantes legales Mariano Fragueiro Frías, Federico Casal y Felipe Salvarezza, se pide el apartamiento de los integrantes del jurado del bloque de Juntos por el Cambio: el senador José María Torello y la diputada Ana Clara Romero. Bento asegura que "la candidata a presidenta por el bloque Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich), promovió un juicio político en mi contra, merced a mi intervención en carácter de Magistrado en un proceso en el que me achaca haber perjudicado los intereses del grupo Clarín, toda vez que en ese marco dispuse la intervención y el allanamiento de la empresa Cablevisión S.A. Bento insistió en la mención que hizo Patricia Bullrich sobre su persona este último domingo en el debate presidencial realizado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuando la exministra de Seguridad sugirió que estaba intervenidos los teléfonos de personas cercanas al juez suspendido. ¿Sabe que le acaban de intervenir el teléfono al abogado del juez Bento, mendocino? (sic) Porque son parte de las asociaciones ilícitas", lanzó la aspirante a llegar a la Casa Rosada.

En ese sentido, Bento manifestó: "Frente a esta irregular situación, el 9 de octubre pasado, mi defensa adelantó que se encontraba evaluando las medidas que adoptaría, por lo que formulaba las reservas del caso respecto a la intervención de los representantes del bloque Juntos por el Cambio en el presente juicio de remoción. Así las cosas, a partir del conocimiento que la candidata a Presidente y líder del bloque parecía tener respecto del presente proceso, iniciamos una búsqueda que nos permitió tomar dimensión de un suceso gravísimo que condiciona la intervención de los representantes de aquel sector en el Jurado. Es que, si bien el suscripto recordaba vagamente la existencia de esa denuncia, desconocía quien había sido su impulsora. Me refiero a que en el año 2011, la candidata Patricia Bullrich había promovido un juicio político en mi contra junto con otros diputados de su espacio. Esta denuncia fue dirigida al señor Presidente del Consejo de la Magistratura y postulaba la apertura del procedimiento de juicio político a mi respecto, a partir de un supuesto desempeño irregular que me atribuía haber tenido en perjuicio de la firma Cablevisión S.A., perteneciente al Grupo Clarín. En concreto, me imputaba haber buscado generar daños irreparables al holding empresarial, al haber dispuesto medidas cautelares en perjuicio de Cablevisión S.A. que, según su visión, afectaban el derecho a la propiedad".

Para Bento y su equipo legal, con los dichos de Bullrich en el debate "se perfecciona la causal denominada “temor de parcialidad” que motiva el pedido de apartamiento de los dos miembros del jurado que pertenecen al bloque político liderado por la candidata Bullrich".

Bento, también apuntó contra Aníbal Torello al señalar que el senador es apoderado del PRO, partido de Patricia Bullrich. En cuanto a Ana Clara Romero, la acusó de ser una "ferviente militante del PRO y de la candidatura de Bullrich" en sus redes sociales. Pero pese a lo indicado por Bento, la designación de ambos en el Consejo de la Magistratura se dio en el marco de las disposiciones de la Constitución Nacional y la distribución de bancas para quienes son parte del Congreso.

El documento

El juicio político

El último lunes terminó el proceso de enjuiciamiento y el tribunal pasó a deliberar, luego de que se pidiera la destitución. Los integrantes del jurado están en etapa de deliberación y el 8 de noviembre darán su veredicto. Para que Bento sea destituido son necesarios 5 votos afirmativos.

Si el Jurado lo expulsa del cargo, Bento pierde los privilegios que tiene como juez, entre ellos los fueros. Por eso quedaría firme su pedido de detención e iría preso ya que pesa sobre él un pedido de prisión preventiva. En paralelo, seguirá el juicio oral y público en el que es juzgado por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y abuso de autoridad.

Una de las claves del caso es que el Jury no evalúa los delitos, sino el accionar del juez. Por eso se consideran otras normas fuera del Código Penal, como el reglamento de tribunales, la ley de ética pública y también variables subjetivas dentro del accionar de los funcionarios públicos.

Walter Bento es titular del juzgado federal de Mendoza desde el año 2005. Actualmente es juzgado en Mendoza por estar sospechado de liderar una banda dedicada a otorgar favores a presos de la Justicia Federal a cambio de coimas. Además de asociación ilícita, está acusado de enriquecimiento ilegal, lavado de activos y abuso de autoridad. Junto a él hay una larga lista de acusados y también su familia. Todos trabajaban en la Justicia Federal.