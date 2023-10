Carlos Melconian dio detalles del encuentro privado que mantuvo con Sergio Massa

Luego de que días atrás cruzará a Sergio Massa por revelar un encuentro privado entre ambos, Carlos Melconian brindó algunos detalles acerca de esa reunión.

"Ya que Massa lo comentó, lo comento, pues si no mis códigos no me hacen hablar. No es botón ni vigilante", comenzó diciendo, en referencia a los calificativos que le había atribuido por haber hablado públicamente de este episodio durante una charla en la CAME.

En diálogo por TN, el eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich explicó que el actual candidato de Unión por la Patria lo "invitó" a él y al economista Rodolfo Santangelo para reunirse.

"El tema que tratamos fue la transición patriótica, fue hace meses", contó. En ese sentido, agregó: "Le dije: 'Como viene la mano y por lo que pasa en la cúpula presidencial, y con la sequía en el medio, no vas a poder transitar este período como te fue de agosto a diciembre de 2022, que la fuiste llevando".

Asimismo, Melconian recordó que en aquel momento él se encontraba "fuera de todo el escenario" electoral. "Nosotros éramos colaborativos con quien eligiera el programa mediterráneo y así participar en la transición. Si nadie nos elegía para el ministerio, participábamos como outsiders, aconsejando y hablando con la sociedad. Quedó ahí la charla", concluyó.

Respecto a la escalada del dólar, el economista apuntó contra las declaraciones de Javier Milei y del espacio político que integra, La Libertad Avanza: "Acá hay un señor que se pone contento porque dice ´cuanto más sube (el dólar) me viene bien a mí´", señaló.

"Casi uno de los que integra a su equipo dijo ´¿y si tres meses explota mejor con hiperinflación?´ Entonces, esto es lo que hoy causa miedo, esto es la irresponsabilidad y el salto al vacío", cerró.