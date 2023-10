Tras la suspensión: qué día viajaría Sergio Massa a Mendoza

Luego de la disparada del dólar blue, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, postergó el inicio de la gira federal que iba a comenzar hoy en las provincias de Mendoza y San Juan, y que lo iba a llevar también a Entre Ríos, Río Negro y Santa Cruz, de cara a las elecciones presidenciales del domingo 22.

Según anunció anoche, Massa realizará durante esta jornada anuncios de "medidas para consolidar el sistema de reservas, para que el próximo presidente no tenga problemas sea yo u otro". "Tengo claro quiénes se están haciendo los vivos en el mercado de cambios y me voy a ocupar de que vayan en cana aunque me cueste la elección", aseguró Massa anoche en declaraciones al canal América 24, luego de una jornada marcada por el pulso del dólar paralelo.

Según la agenda que estaba prevista, el ministro y candidato iba a desayunar hoy con dirigentes mendocinos y visitar empresas junto al embajador en Brasil, Daniel Scioli, y el secretario de Industria, José de Mendiguren. Allí también se reuniría con representantes de la cadena de valor vitivinícola, y luego partiría a la provincia de San Juan, donde sería recibido por el gobernador Sergio Uñac.

Con la reformulación de la agenda de campaña, el candidato de UP retomaría el viaje a Mendoza recién este viernes. Mañana Massa iba a ir a Entre Ríos donde -junto al gobernador Gustavo Bordet- tenía previsto brindar un respaldo al intendente de Paraná y candidato a gobernador de UxP, Adán Bahl, quien resultó ganador en las PASO de ese distrito. Entre Ríos realizará sus comicios el mismo día que las elecciones presidenciales, al igual que Catamarca y la provincia de Buenos Aires.



Las visitas a Mendoza, San Juan y Entre Ríos tienen el objetivo de "buscar votos del sector productivo", concentrado en el centro del país, donde el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, tuvo una buena performance en las PASO del 13 de agosto.

Tras su paso por el litoral, será el turno de la Patagonia, donde Massa tiene previsto visitar las provincias de Río Negro y Santa Cruz.

Si bien todavía se definía si irá a la ciudad de Viedma o Bariloche, se especula que habrá un encuentro con el gobernador electo y senador nacional Alberto Weretilneck, que ganó en las elecciones provinciales del 16 de abril y retornará al poder después de haber cumplido dos mandatos (2012-2019).

Weretilneck ya explicitó su apoyo a Massa, al manifestarse "cercano" al candidato de UxP, quien por su parte capitaliza esta clase de acercamientos desde fuera del peronismo para su consigna de promover un Gobierno de "unidad nacional" en caso de llegar a la Casa Rosada.

El viernes, sobre el final de la semana, está prevista una recorrida por Santa Cruz, donde Massa será recibido en la capital por la gobernadora Alicia Kirchner.

También se evalúa la posibilidad de concretar el fin de semana una recorrida por municipios del conurbano bonaerense que podría incluir la ciudad de Bahía Blanca.