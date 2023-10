"Es persecución política": la tensa discusión de Ramiro Marra con dos periodistas por el dólar

Ramiro Marra volvió a protagonizar un tenso momento con el periodismo, luego de que días atrás abandonara una entrevista con un especialista en cambio climático.

Este miércoles, el candidato a jefe de Gobierno porteño dio una nota para La Red que no estuvo exenta de varios cruces con dos periodistas al ser consultado sobre sus dichos sobre el peso en medio de la suba del dólar.

"¿Denuncia? No cometimos ningún delito. Claramente va a ser una persecución política, hace semanas que vengo siendo atacado por el kirchnerismo", contestó el referente de La Libertad Avanza. La respuesta fue ante la advertencia de la periodista Mariana Contartessi ante la posibilidad de recibir cargos en su contra por no cumplir con los deberes de funcionario público.

Ante el planteo, Marra se defendió y dijo que su rol es "hablar con el sentido común". "Hace muchísimos años que vengo diciendo lo de los pesos y Javier (Milei) también, no es algo nuevo. ¿Vos creés que el dólar subió porque yo puse un tuit?", retrucó.

Las palabras del legislador porteño fueron en alusión al posteo que hizo en su cuenta de X en línea con las declaraciones de Javier Milei contra la moneda nacional. "Hoy más que nunca no ahorres en pesos. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo", había escrito.

Luego, Paulo Vilouta le consultó si no había echado más leña al fuego con su mensaje y Marra manifestó que "el problema es otro". Acto seguido, luego decidió subir el tono de la conversación: "Sin darte cuenta estás repitiendo lo que está diciendo el Gobierno cuando no se está haciendo cargo de sus responsabilidades. Es grave. No tiene nada que ver con lo que nosotros digamos, es responsabilidad de ellos, dejémoslo en claro".

A lo que el periodista coincidió, pero aclaró que de todas maneras ve "a los contendientes del Gobierno que tiran nafta". Pero antes de continuar, el libertario lo interrumpió e ironizó de forma tajante.

"Paulo, no quiero hablar del tema porque le estamos metiendo y vos tampoco hables del tema. Te digo lo mismo a vos, por favor no hables más de la cotización del dólar ni de lo que está pasando. Ninguno hable", señaló.

Pero inmediatamente redobló la apuesta y dijo: "Voy a decir que el pánico también lo generan los medios de comunicación. A vos también te lo hicieron en algún momento en tu rol de comunicador. La responsabilidad es del Gobierno, entonces hablemos de eso y no de un tuit o de lo que dice un periodista".

"Vos podés opinar, pero no sos un consultor sino que sos un tipo que querés tomar el poder", le recordó Vilouta. "Y vos no sos un consultor, sos un periodista que no quiere que pase nada en el país. Si vos me das una responsabilidad a mí, yo te doy una responsabilidad a vos por hacer esta entrevista porque voy a hablar de lo mismo que hablé cinco años. ¿Se entiende?", concluyó Marra.