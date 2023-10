Grave denuncia de los intendentes de Juntos por el Cambio por las licitaciones

La alta inflación, la suba del dólar y “la fatiga” de Axel Kicillof para girar fondos a los municipios opositores, formaron el combo perfecto para que ninguna empresa quiera presentarse a las licitaciones municipales sin quedar expuesta a un quebranto. El ejemplo claro de lo que pasa con la obra pública en los municipios gobernados por Juntos por el Cambio, quedó plasmado en el llamado a licitación para la repavimentación de 14 cuadras en el municipio de Coronel Rosales, declarado desierto por falta de oferentes que se excusaron de participar aduciendo que no estaban dispuestos a poner en riesgo las empresas por la alta inflación.

En diálogo con MDZ, el intendente PRO de Coronel Rosales, Mariano Uset afirmó que se siente frustrado por la situación: “La realidad que estamos viviendo nos genera una gran frustración. Nosotros estamos convocando a las licitaciones con redeterminación de precios, lo cual es un riesgo enorme para el municipio porque tenemos que hacer contrataciones sin previsión presupuestaria".

El intendente del municipio portuario de Coronel Rosales con Patricia Bullrich.

"Por ejemplo, firmo la ejecución de una obra por 100 millones y sé que por la redeterminacion la vamos a terminar pagando por encima de los 180 millones", aclaró el jefe comunal. Y agregó: “Esto viene desde semanas antes de las PASO cuando notamos que las empresas dejaron de presentarse a las licitaciones. Y no es que hacemos el llamado en el Boletín Oficial y nos quedamos esperando a que vengan las empresas, las llamamos y lo que no contestan, previo pedirnos disculpas, es que no están dispuestos a fundir la empresa por una obra mal presupuestada”.

En cuanto a cómo se pagan las licitaciones, Uset dijo: “Las obras las pagamos con fondos del municipio una vez que certificamos los avances, para que no las paralicen y después somos nosotros los que tenemos que esperar que la gobernación nos gire los fondos del F.I.M (Fondo de Infraestructura Municipal)”.

“Nosotros tenemos que poner el hombro y la cara, ante los proveedores que en su mayoría son empresas chicas que no tienen espalda para esperar que la provincia se digne a girar los fondos a los municipios opositores. Y más en un escenario donde en 12 días hay elecciones y nadie se anima a firmar contratos”, afirmó el intendente.

Asimismo, Uset sostuvo que esta situación la viven la mayoría de los intendentes de Juntos por el Cambio: “En Bahía Blanca está pasando algo similar, somos vecinos, hablo con Héctor Gay (intendente bahiense), que me cuenta que hace malabares para que no paralicen las obras por mayores costos. Es algo que hablamos en el chat de los intendentes de Juntos por el Cambio. Tenemos mucha preocupación por lo que está generando en nuestros municipios la inflación. Sumado a que nosotros con recursos municipales financiamos a la provincia , mientras esperamos como Penélope que Kicillof nos gire los fondos del F.I.M y de los adelantos jubilatorios del IPS, que hace más de tres años que están trabados los trámites jubilatorios de los trabajadores municipales y el costo lo afrontamos nosotros. Además de las deudas por IOMA y de los subsidios al transporte.”

Por su parte, el vocero de los intendentes del PRO, Julio Garro, afirmó a MDZ: “Nosotros estamos haciendo una obra presupuestada en 10 y lo primero que nos dicen los contratistas es que los insumos subieron por lo que ahora esa obra es un 20% más cara. Frente a esto, lo único que nos queda para no frenarle las obras nuestros vecinos es afrontarla con recursos del municipio, que no suben al ritmo de la inflación, porque los impuestos los subimos una vez al año. Es como la economía de una familia en la que tenes ingresos y egresos y si suben permanentemente los egresos terminas en rojo”.

Julio Garro, intendente de La Plata.

“Esta situación se repite con todos los proveedores. Por ejemplo, pactamos una compra de luces led hace dos meses, el proveedor nos entrega la mitad y nos dice que si no hay una actualización de precios en la orden de compra la otra mitad no la puede entregar porque no le alcanza para cubrir los costos. Es un desastre todo, la inflación, el dólar. Yo me pregunto ¿con este panorama quién se va a presentar a una licitación? Y si se presentan lo hacen con un precio muy alto para cubrirse, total después somos nosotros los que tenemos que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas”, finalizó el Intendente platense Julio Garro.