Carlos Melconian reconoció que tiene un deseo "naif"

El eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, apuntó nuevamente contra el libertario Javier Milei acusándolo de decir "las mismas gansadas" que expresaba antes de ganar las PASO, que su equipo de economistas lo están dejando solo y que la dolarización que busca implementar "va a hacer puré el salario". Además, reconoció que tiene un deseo de una transición "patriótica" pero que no es optimista.

"No ven que están más Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Diana Mondino, el libertario decía cosas que los atraía, cuando vieron que sacó el 30% y sigue diciendo las mismas gansadas respecto a lo que va a hacer, se corrieron", señaló el economista en diálogo con Radio con Vos, sobre el equipo de Milei que estaría alejándose del líder libertario.

No es la primera vez que Melconian sube al ring a Milei, hace unos días, lo había acusado de armar su equipo "con la casta" cuando el libertario se jacta de querer acabar con ella. Además, planteó que "la gente se de cuenta que la dolarización de Milei le va a hacer puré el salario" y que "el que es casta es libertario".

Melconian fue uno de los factores clave en la campaña de Bullrich.

Su mirada sobre la transición de poder

Melconian también analizó su deseo "naif" sobre la idea de tener una transición de poder patriótica: "Soñaba con una transición a la uruguaya, a la chilena, en donde la política más allá que hay una elección empezara a dar sus primeros pasos en términos de un entendimiento que venga desde la política. Me equivoqué", expresó el expresidente del Banco Nación, dando a entender que el contexto político que se vive hoy tiene poco diálogo, y todos quieren ganar a pesar de la "unidad" que muchos candidatos dicen que van a fomentar si llegan al poder.

"Pedí un solo tema a la candidata Bullrich para tomar este cargo, yo no me prostituyo, no me coacheo, a mi déjenme mantener el mano a mano y la verdad con la gente. Me voy a equivocar seguro como todo ser humano, pero no me hagan decir gansadas", afirmó por otro lado Melconian, dando a entender que va a ejercer sus funciones sin alejarse de las vivencias de la sociedad y entendiendo la responsabilidad de su cargo.