La respuesta de Sergio Massa a Javier Milei y una dura advertencia

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, salió este lunes a responderle a su contrincante Javier Milei sobre retirar el dinero de los bancos y consideró que los libertarios son "una manga de irresponsables".

"Es grave no plantear en el debate y al otro día salir en los medios, de manera irresponsable, con la misma irresponsabilidad con la que plantea la ruptura de la relación con China, el segundo socio comercial de la Argentina. Si rompen con Brasil y China prepárense para el exterminio definitivo de las pymes y las empresas argentinas, ya no va a ser una transición, va a ser el final", advirtió Massa.

Al participar junto al embajador en Brasil, Daniel Scioli, de la presentación de su libro, el ministro continuó: "Pero, además, agitar, decirle a la gente saquen los depósitos... yo cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo, porque esta irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño a un gobierno, le hace daño a millones de argentinos, a empresarios que pierden valor de capital, a jubilados que pierden un ahorro".

"No miran a la Argentina como Nación, sino que se miran a ellos mismos para ver un título de diario, sin pensar en el mañana", se quejó Massa.

"Da mucha pena, leen consignas para TikTok. No importa lo que dicen, se ponen los anteojitos, leen consignas, no les importa la gente que está en la casa. Yo creo que es tiempo y es momento de hablarle con el corazón y la cabeza a los argentinos y decirles a dónde ir como país", enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.

Según subrayó, "no vale todo para ganar una elección, no se puede decir cualquier cosa poniendo en riesgo un sistema financiero".

A la vez, Massa cuestionó a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por usar "lenguaje de barravara", algo que -a su entender- "queda muy mal en una mujer".

"Nosotros le vamos a responder, a pesar de que en teoría somos los ogros que vamos por la instituciones, viste que tenemos como ese sticker puesto en la frente, pero le vamos a responder con más instituciones", remarcó el postulante oficialista. "Ayer me daba clases de economía la que descontó el 13 por ciento a los jubilados", cuestionó Massa.