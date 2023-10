Qué hizo Alberto Fernández en la previa del debate presidencial en Santiago del Estero

El presidente Alberto Fernández felicitó a la jugadora Candela Francisco por su triunfo en el torneo sub 20 de ajedrez a una hora de comenzar el debate presidencial en el que el candidato de su espacio, Sergio Massa, buscará posicionarse y entrar a un balotaje con Javier Milei, siempre según los sondeos publicados en distintos medios.

"¡Campeona mundial! Felicito a Candela Francisco por su histórica consagración en el mundial Sub 20 de ajedrez: es la primera mujer argentina en lograrlo. Orgullo nacional", destacó Alberto en sus redes.

Alberto Fernández no dio un minuto a la tolerancia de los usuarios de las redes sociales: "Siempre en lo importante vos, eh", espetó @noentendiste al presidente, que no opinó este domingo en la previa debate que tiene en vilo a su espacio político. El jefe de Estado no está demasiado dedicado a la política doméstica, más allá de retuitear contenido de algunos candidatos.

EL 26 de septiembre fue su último tuit en agradecimiento al presidente de Estados Unidos, José Biden, por recibirlo por la 78 asamblea general de Naciones Unidos. "Debemos continuar trabajando en conjunto frente a los desafíos del mundo y la crisis climática, como también ante los organismos de crédito internacional, que deben revisar sus lógicas. Alcanzar una arquitectura financiera internacional más justa es clave en este camino", escribió ese día.

Con respecto al apoyo a Sergio Massa, lo mencionó como ministro de Economía el mismo día 26 de septiembre y a su mujer Malena Galmarini, presidente de AySA. Todavía no opinó sobre el escándalo de Martín Insaurralde que debió renunciar a su cargo de jefe de Gabinete de ministros bonaerense por el viaje exhibiendo lujos en Marbella con su presunta novia, Sofía Clerici.