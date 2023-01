Los miedos de Mauricio Macri y su próxima escala en la costa

Mauricio Macri empieza a percibir las enormes dificultades que tendría como candidato a presidente en caso de volver a postularse para las elecciones de este año. Con el peronismo atomizado, el miedo del fundador del PRO se centra más en su propia coalición que en el potencial electoral del kirchnerismo. El expresidente ya dejó trascender su escepticismo en relación al apoyo que tendría dentro de Juntos por el Cambio para imponer las drásticas reformas de fondo que impulsa para un eventual segundo mandato. Incluso dentro del macrismo.

Reforma laboral y jubilatoria, embestida contra el sindicalismo, salarios congelados y aumento de tarifas son sólo algunas de las medidas que Mauricio Macri busca instalar en la agenda tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich. Sin embargo, ni la UCR de Gerardo Morales ni la Coalición Cívica de Elisa Carrió suscriben ese contrato político de adhesión. La foto de Larreta junto a Morales y Martín Lousteau este fin de semana en Mar del Plata impactó en Cumelén donde el expresidente, ya en año electoral, comienza a vislumbrar un delicado escenario en Juntos por el Cambio, y en el macrismo, en caso de decidir ser candidato.

La imagen de Larreta, Morales y Lousteau anunciando el diseño de un programa de gobierno en común, llegó luego de la reunión del jefe de Gobierno porteño y el expresidente en el sur. Un mensaje de que Larreta está dispuesto a ser candidato más allá de la decisión que tome Macri. De hecho, en la reunión de Villa La Angostura donde el alcalde porteño presentó a Milagros Maylin, el fundador del PRO se cuidó de no adelantarle ninguna decisión sobre su futuro político a Larreta.

"Si Macri es candidato le hace un favor a Horacio. Le ordena la interna porque desde los radicales hasta lo lilitos van a ir con Larreta para formar un frente anti Macri dentro de Junos por el Cambio", razona ante MDZ un ex funcionario nacional de la gestión Cambiemos que ahora reporta a Uspallata. En ese contexto, otro miedo de Macri es aparecer como el responsable de la fractura de Juntos por el Cambio para servirle en bandeja una vez más, luego del triunfo de Alberto Fernández en 2019, la elección al peronismo.

El conurbano bonaerense, lejos de Villa La Angostura, es otro obstáculo de Mauricio Macri hacia su tercera candidatura presidencial. El ex presidente registra un alto nivel de rechazo en el principal bastión electoral del país y no logra hacer pie en la tercera sección electoral. Por eso este jueves hará un nuevo intento en la provincia de Buenos Aires, donde impulsa las candidaturas de Néstor Grindetti y, vía Patricia Bullrich, del peronista Joaquín de la Torre. El ex presidente reunirá a la primera plana del macrismo en Mar del Plata donde realizará una nueva presentación de su libro "Para qué".

Ayer Macri repudió los "hechos violentos" registrados en Brasil, manifestó su solidaridad con el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y comparó el asalto de manifestantes bolsonaristas con los incidentes ocurridos frente al Congreso de la Nación en diciembre 2017, los que adjudicó al kirchnerismo.

"Repudio los hechos violentos registrados en Brasil, donde una multitud invadió el edificio del palacio presidencial, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, poniendo en peligro la paz y la estabilidad democrática del país. Mi solidaridad con el presidente Lula en este momento", señaló Macri en su cuenta de Twitter.

Repudio los hechos violentos registrados en Brasil, donde una multitud invadió el edificio del palacio presidencial, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, poniendo en peligro la paz y la estabilidad democrática del país. Mi solidaridad con el presidente Lula en este momento — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 8, 2023

En un "hilo" en la red social, advirtió que "no debemos olvidar que el kirchnerismo que hoy se muestra conmocionado por los sucesos en Brasil es el mismo que en 2017 organizó, promovió y protagonizó el asalto violento al Congreso de la Nación Argentina. De esa manera aludió a los incidentes ocurridos el 18 de diciembre 2017 en medio de una protesta frente al Congreso, en momentos en que se intentaba promulgar la Ley de Movilidad Jubilatoria que impulsaba el Gobierno macrista, en la que manifestantes se enfrentaron a pedradas con fuerzas policiales.

El referente de Juntos para el Cambio advirtió que "la democracia y las instituciones tienen que ser respetadas siempre y en todas partes. Porque primero destruirán a las instituciones, después destruirán la libertad y la vida".