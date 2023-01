Se multiplican los síntomas de ruptura entre la UCR y el PRO

El grado de tensión sigue aumentando. En las redes sociales legisladores del Frente Cambia Mendoza se atacan en términos más duros aún que los que utilizan con la oposición. El coqueteo del diputado Omar De Marchi con la posibilidad de ser candidato por fuera del frente alimenta la idea de que la coalición ya no existe y debe ser refundada. El último episodio lo desató el senador radical Martín Kerchner con sus comentarios contra una reflexión del propio De Marchi. Y desde el PRO no se quedaron callados.

De Marchi señaló que Mendoza es una de las tres provincias que menos creció en los últimos 15 años. "No es un problema del actual gobierno", aclaró pero Kerchner salió a cuestionar con una chicana desafortunada. "¿Entonces el modelo a seguir es el del Chaco o Santiago del Estero?", cuestionó haciendo referencia a las primeras provincias del ránking pero sin reparar en que Mendoza también fue superada en crecimiento por provincias como Córdoba, Santa Fe, Salta, San Juan, etc. Ante esa reflexión el senador provincial Germán Vicchi lo acusó de soberbio.

"San Agustín decía 'La soberbia no es grandeza sino hinchazón y lo que está hinchado parece grande pero no está sano'. Es evidente que cada interpretación es un mundo. Algunos analizan contextos otros teorizan sobre lo que uno quiere decir. Lo cierto es que por interpretar dejamos de ver la realidad y eso no tiene otro nombre que soberbia", lanzó Vicchi en respuesta al comentario de Kerchner.

Ambos legisladores forman parte del mismo bloque pero las diferencias son cada vez más evidentes. Incluso, otro senador provincial del PRO salió a pedirle a Kerchner que aprenda a escuchar. "Martín no es chaco ni Santiago el modelo. Pero hay datos que alarman. Ej: En el informe de mercado de trabajo, Mendoza creció 0,9% cdo la media nacional tuvo un crecimiento del +1,3% y los aglomerados del interior de 1,5%. Crecimos 40% menos que la media. Escuchar no hace mal", fue el comentario del senador Gabriel Pradines.

Otro round aparte se vivió con el senador Ernesto Mancinelli, parte de Cambia Mendoza y referente de Libres del Sur. En las redes Mancinelli pidió que el PRO se vaya de Cambia Mendoza y dijo que De Marchi "odia profundamente a los pobres".

El senador del PRO Germán Vicchi.

"Lamentablemente, Mancinelli habla de odio para estar en consonancia con el "discurso del odio" del Kirchnerismo, con la única de finalidad de salir en algún medio de comunicación", disparó Vicchi en referencia a los comentarios de Mancinelli.

Aunque parezca mentira, todos esos jugadores forman en un mismo equipo: el frente Cambia Mendoza que gobierna la provincia desde hace siete años. Sin embargo, en los últimos tiempos las peleas internas se han multiplicado y amenazan con romper la coalición gobernante.