El papel que tendrá Omar De Marchi en el pedido de juicio político a la Corte Suprema y su postura

El diputado nacional del PRO Omar De Marchi es el único representante de Mendoza que integra la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, la cual en los últimos días adquirió una notoria relevancia debido de que deberá tratar el pedido de enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones. La solicitud fue impulsada por el presidente Alberto Fernández y cuenta con el apoyo de 11 gobernadores. Para el exintendente de Luján de Cuyo se trata de "una bravuconada" y una "operación del kirchnerismo".

"No quiero naturalizar lo que me parece una insensatez por parte del presidente en un país con casi 50% de pobres, 100% de inflación, 70% de jubilados por debajo de la línea de pobreza. Sigue poniendo por delante a los problemas judiciales de Cristina Kirchner. Esto no tiene que ver con la capital y la coparticipación. Es un problema propagandístico", aseguró De Marchi en diálogo con MDZ.

El pedido de juicio político requiere dos tercios de los votos de los miembros presentes en el plenario, lo cual el Frente de Todos no tiene hasta el momento. Sin embargo, el dictamen en comisión -el paso previo- sería favorable ya que al día de hoy el oficialismo posee 16 de los 31 miembros del cuerpo legislativo, que preside la legisladora entrerriana del FdT Carolina Gaillard. Sobre este punto, el legislador de Juntos por el Cambio consideró que "más allá de que el presidente sabe que no tiene el número para que el juico prospere, es una bravuconada para meter presión sobre el poder más débil y el que a la vez tiene más impacto. El Poder Judicial solo tiene el manejo de la ley".

También esgrimió que antes de lo referido a la Corte Suprema, existen "otros pedidos de juicio politico al presidente Alberto Fernández, al canciller Santiago Cafiero (cuando era jefe de Gabinete), entre otros".

En tanto, opinó sobre la filtración de supuestos chats del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; con Silvia Majdalani, exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); y el empresario Marcelo Violante. Sobre este tema, que se encuentra vinculado al pedido enjuiciamiento al juez Rosatti, el diputado De Marchi sostuvo: "Lo de D'Alessandro es una operación infame. El ministro pidió licencia y, como un ejemplo de republicanismo, se corre para que investiguen. No tengo dudas de que es una operación del kirchnerismo. Siempre lo hacen en meses preelectorales".

Remarco, a su vez, que "es un Gobierno de locos" y que "pone arriba de la agenda los problemas judiciales de Cristina Kirchner".

Alberto Fernández pidió enjuiciar a los cuatro miembros de la Corte: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

El Gobierno nacional informó oficialmente este martes que el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores acordaron impulsar conjuntamente el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por "mal desempeño en sus funciones", y a los restantes integrantes del alto tribunal por "algunos hechos con distintos grados de responsabilidad".

"El presidente arrastró a los gobernadores. Hay gobernadores que han terminado de poner en la balanza lo que pasa en sus propias provincias. Es costo vs. beneficio", dijo De Marchi. En el caso del mandatario sanjuanino, Sergio Uñac, que no adhirió a la solicitud de Fernández, aportó que "a Uñac, por ejemplo, no le sirve porque va a ser candidato este año".

He firmado, junto a los gobernadores y gobernadoras, el pedido de juicio político al presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el art. 53 de la Constitución ?? pic.twitter.com/USZkqnt7eV — Alberto Fernández (@alferdez) January 3, 2023

En tanto, sobre los que firmaron y aquellos que no, sostuvo que el hecho de algunos mandatarios no acompañaran "habla de que no es un problema genuino, tiene que ver con trampas y no con un reclamo legitimo".

El comunicado lleva la firma de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.