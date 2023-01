Andrés Larroque prendió fuego la interna del Frente de Todos y acusó a Alberto Fernández de ingrato e irresponsable

En medio de la crisis que atraviesa el Gobierno a raíz de la cruda interna en el Frente de Todos, el ministro bonaerense y uno de los líderes de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, volvió a criticar con dureza a Alberto Fernández y sostuvo que no pueden "condenar la unidad" del Frente de Todos "por los equívocos del presidente".

"Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol. Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el presidente", sostuvo el funcionario bonaerense en una entrevista con el sitio La Tecla.

Luego añadió: "La unidad siempre tiene que estar en el centro de nuestro debate, y porque falle una persona no podemos condenar al concepto general".

Larroque sostuvo que la vicepresidenta y el kirchnerismo más duro tuvieron "absoluta buena fe" para con el resto de la coalición de Gobierno y advirtió que "ese gesto no fue recíproco" por parte de Fernández.

El funcionario bonaerense también puso la lupa en el intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner en 2022 y la actitud adoptada por Alberto Fernández. "El tema fue licuado por los grandes medios de comunicación y la oposición tuvo alguna primera postura de condena, pero después también se sumó a la lógica de minimizar el hecho. Y, lamentablemente, creo que también el presidente Alberto Fernández participó de esa licuación. Y esto es muy grave”, acusó Larroque.

Además, el funcionario bonaerense destacó que "en términos prácticos hubo indefinición en materia programática, porque ni siquiera uno puede decir que este gobierno ha llevado al extremo lo que han sido las políticas de los años previos; pero sí, lamentablemente, en ciertas indefiniciones hay una sensación de que no se va ni para un lado ni para el otro".