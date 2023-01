El contundente descargo de un sector de la oposición tras el pedido de juicio político contra Rosatti

El presidente Alberto Fernández, junto con 12 gobernadores, firmaron este martes un pedido de juicio político contra la Corte Suprema. MDZ Radio conversó con Hernán Reyes, legislador de la Coalición Cívica - ARI, quién manifestó que esta iniciativa está vinculada “al intento constante de todo el Gobierno de hostigar a la Justicia”.

“Lo que esconde este pedido es una vocación que tiene el kirchnerismo de denegar la división de poderes y la Justicia. El juicio contra Rosatti tiene que ver con el dictado de una medida cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, no tiene que ver ni con un delito, ni con ninguna otra cuestión. Es solamente por el hecho de haber fallado contrario a los intereses y a la visión del Gobierno nacional. El rechazo nuestro es directo y absoluto", expresó.

Para el legislador, el sentido verdadero del pedido del presidente tiene que ver con congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner y "con el intento constante de todo el Gobierno de hostigar a la Justicia".

El entrevistado remarcó los "ataques" contra el Consejo de la Magistratura, y el cuestionamiento al fiscal Diego Luciani y a los jueces del tribunal que juzgaron a la vicepresidenta. "El objetivo del Gobierno es esmerilar y hostigar a la Justicia como poder independiente del Estado. Por el solo hecho de ser gobierno ellos creen que pueden decidir, interpretar y aplicar las leyes", agregó.

Reyes advirtió que el Gobierno nacional, "se cae a pedazos", que instala temas que no tienen que ver con las preocupaciones de las personas, pero que sin embargo son temas importantes en términos de la institucionalidad.

"Nosotros como oposición tenemos el doble desafío. Por un lado, generar propuestas, ideas y visión de futuro sobre las políticas que atiendan los problemas de las personas en todo el país. Y por otro lado, resistir frente a los embates contra las instituciones que el Gobierno propone permanentemente”, dijo.

Finalmente advirtió que se debe discutir el sistema judicial, pero no debe haber un desconocimiento de la Justicia como poder independiente del Estado. “Lo que están poniendo en jaque es el sistema republicano de gobierno en el afán de satisfacer su propio interés. Si vamos a una reforma judicial, lo que tenemos que hacer es afianzar una justicia realmente independiente y limpia, en el sentido que puedan juzgar y fallar de acuerdo a su criterio y no de acuerdo al poder político de turno. Esto no es lo que propone el kirchnerismo", cerró.