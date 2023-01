El precandidato a gobernador que no le cierra la puerta a otro rol en la boleta

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, fue una de las primeras figuras del radicalismo en lanzarse de lleno a la carrera por la Gobernación en este 2023. El jefe comunal no oculta sus intenciones de buscar ser el precandidato oficialista a gobernador en las próximas elecciones, aunque ha condicionado esa ambición a una eventual postulación de Alfredo Cornejo al Sillón de San Martín. De todas maneras, ese potencial escenario no lo alejaría del todo del proceso electoral ya que el médico lasherino no le cierra la puerta a ocupar el rol de vicegobernador, acompañando en la boleta al actual senador nacional.

Orozco participó este viernes de la Vendimia de Las Heras y reiteró su deseo de ser precandidato a gobernador este año. Asimismo, adelantó que en los primeros días de febrero presentará un programa de gobierno para la provincia.

“Estamos trabajando muy fuertemente para eso, seguimos trabajando y dentro de poco tendremos la propuesta de Gobierno para lo que nosotros queremos para la provincia de Mendoza”, expresó.

El jefe comunal reconoció que viene conversando mucho acerca de este tema con el senador nacional Alfredo Cornejo, quien está posicionado actualmente como el aspirante favorito a la sucesión de Rodolfo Suarez.

“Él se reúne permanentemente con todos, tiene el pulso político de cada una de las comunas y eso se lo agradezco porque siempre ha estado presente”, sostuvo el lasherino sobre el exgobernador.

Consultado acerca de si estaría dispuesto a acompañar a Cornejo como precandidato a vicegobernador, Orozco manifestó que “yo quiero ser gobernador”. “No estoy por apetencias personales, yo no vivo de la política y esto lo estoy tomando con pasión y tenemos que empezar a trabajar fuertemente para los mendocinos y los argentinos”.

Agregó que “no sé en qué puesto ni cómo ni dónde, pero mi función siempre ha sido ejecutiva, de estar al servicio de la gente. Si no, me tendré que ir a mi casa, porque soy feliz ahí, con un sello de médico y es un hermoso desafío”.

El intendente que enfrenta su octavo y último año de gestión municipal resalta que su futuro se debate entre la Gobernación y su consultorio de médico y que hoy por hoy “no hay un plan C”, aunque agrega que “de todas maneras, tengo que ver las disposiciones del humor social y el escenario político”.

En este sentido, no le cierra la puerta a acompañar a Cornejo como precandidato a vicegobernador. “Hay que saber que tenemos que tener un equipo de trabajo y ayudarlo.

Si Alfredo va a ser el candidato a gobernador, lo ayudaré con muchas ansias como también lo hice en el 2015 y fuertemente porque él necesita de todos”, aseguró Orozco.