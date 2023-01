Alberto Fernández no contesta mensajes, enoja a Cristina Kirchner y busca reemplazante para Juan Manzur

Alberto Fernández hace días que no contesta los mensajes. Está interesado en bajar la inflación porque sabe que con casi cien puntos de aumento en el costo de vida no hay campaña electoral que sirva, no hay nutriente para un discurso proselitista que tenga posibilidad alguna de seducir con las cifras de costo de vida que recuerdan los tiempos de Raúl Alfonsín. Alberto se siente empoderado, está de excelente humor, bajó de peso y le hizo bien anímicamente, siente que puede dar vuelta el partido e incluso ser reelegido. Así se lo transmitió esta semana a algunos que le consultan y lo ven contundente.

Empezó la estocada final del cristinismo a través de Wado de Pedro, con quien nunca más tuvo relación desde el intento de golpe tras las legislativas. "Si tiene dignidad, debería irse", le dijo un importante empresario que lo frecuenta. El presidente asintió y cambió de tema, son días en que las inversiones se esperan con ansias y no llegan al ritmo que precisa el país, y Alberto lo sabe. Juan Manzur le avisó al presidente que le quedan no más de 30 días en el Gobierno. Llegó con chapa de campeón y prometiendo una gestión con fuerte vínculo con Estados Unidos, no supo incorporarse, no encontró su lugar y se lo hizo saber al presidente días atrás. Será vicegobernador para seguir siendo parte del Ejecutivo tucumano, como hace casi veinte años.

El reemplazo no está definido, se barajó la posibilidad de que Sergio Massa pase a jefatura de Gabinete pero no quieren más cambios rimbombantes. Podría ser un gobernador, alguien sugirió a Ricardo Quintela, no son buenas las noticias que llegan con exceso de autoritarismo del caudillo riojano que es el que más plata recibe y tiene los peores índices nacionales en varios aspectos. ¿Dónde está la plata de La Rioja? Alberto también se lo pregunta.

Sergio Massa se dedica a buscar al forma de que la suba de precios no se convierta en su caída personal y el fin de su proyecto político. Sabe que no tiene otra que jugar si se lo piden, aunque sea para salir segundo y posicionarse internamente, pero tuvo una discusión acalorada con un empresario vinculado a Alemania esta semana. "A mí me apoyan ahora los empresarios porque puedo estabilizar la economía, pero en cuanto diga que soy candidato, me cortan la yugular, ellos ya eligieron a los amarillos", aseguró tajante Massa, quien divide sus días entre la exhaustiva gestión y temas de salud familiares que lo tienen a mal traer.

Un ministro de trato cercano con el camporismo discutió esta semana con una de las espadas de Cristina Kirchner, cada uno con sus encuestas debaten sobre quién tiene que encabezar. El Frente de Todos no se va a presentar a elecciones, y Cristina sigue siendo la que más mide del espacio, en eso coinciden todos. "Nosotros tenemos los movimientos sociales, los sindicatos más grandes con el Negro Moyano adentro, el partido y la inauguración de todo lo que se haga este año, ustedes tienen que sentarse a negociar", planteó el albertismo, a sabiendas que los números del Instituto Patria no son los que eran y nadie tiene a Cristina en más de 25% sin el apoyo del voto independiente, eso que aportó Alberto y les permitió ganar en primera vuelta.

La estocada de Cristina es bastante poco compleja: apedrear al Gobierno que ella misma conforma todo lo que se pueda, trabajar para que Alberto fracase y buscar que no compita en las PASO, algo que Alberto le mandó a decir que ni lo sueñe: va a ir por su reelección. No sólo Cristina está enojada con Alberto, su hermana Gisele insulta a su sobrino diputado (Máximo Kirchner), lo plantea como el responsable del sectarismo de La Cámpora que los llevó al ostracismo político en que se encuentran. El plan de desembarcar en Buenos Aires es lo único que analizan y tienen razón: los propios números de Uspallata reconocen que Diego Santilli pierde con Axel Kicillof, y todavía no se publicaron los chats que pueden determinar su candidatura.