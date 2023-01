Omar De Marchi no tuvo filtro y acusó al Gobierno de "pudrir cada día un poco más al país"

El diputado mendocino del PRO, Omar De Marchi le apuntó directamente al Gobierno nacional al opinar sobre el juicio político que el Ejecutivo propone contra la Corte Suprema de Justicia. Sostuvo que es un circo para evitar hablar de los problemas reales y dijo que Cristina Fernández de Kirchner "es una pobre señora".

"El Gobierno no está ensañado con la Corte, está ensañado con la gente porque los indicadores principales en el país son malos y detrás de esos altísimos índices de inflación y de pobreza hay personas de carne y hueso que la pasan mal", resaltó De Marchi en declaraciones radiales a am630.

"Cuando dicen 100% de inflación se piensan que es un numerito. Pero es gente que no come bien en Argentina, que no llega a fin de mes. El Gobierno se ha ensañado con la gente porque ponen en actividad esto del juicio político, que no quedan dudas de que es una farsa, un circo y tiene como objetivo no hablar de los problemas graves del país".

Y luego hizo referencia a la condena de Cristina Fernández de Kirchner: "Buscan transmitir la sensación de que el Poder Judicial es peligroso porque condenó a esa pobre señora que no llega a fin de mes con su jubilación y fue condenada por corrupción".

"Argentina es un país con una riqueza natural enorme con capacidad para industrailizarse. Argentina podría ser uno de los lugares más envidiados del mundo, pero este Gobierno lo pudre todos los días un poco más", agregó el diputado del PRO.

Y se preguntó: "¿Qué chance hay de que el país pueda progresar con vínculos con Cuba, Venezuela, Nicaragua?" y le apuntó a Maduro: "Son los típicos matoncitos de barrio del "agarrame que lo mato" que cuando les toca salir de su fortaleza arrugan. El tipo no vino porque arrugó, no son líderes mundiales, son cachivaches. Son berretas".