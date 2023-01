Qué decía Javier Milei sobre la inflación en el 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de diciembre hace unas semanas. La inflación detalló los siguientes resultados: un 94,8% anual y un 5,1% de variación mensual. La inflación del primer mes del 2023 será detallada más adelante.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, ha dialogado y dicho a alza voz las diversas medidas que cree necesarias para combatir la inflación y sacar a la Argentina del déficit fiscal. El economista liberal propone una instancia primordial: la eliminación del Banco Central y en su consecuencia la libre circulación y competencia de las monedas que la sociedad predisponga.

En el Congreso de la Nación se trató -el 16/12/21- el debate del presupuesto del 2022. El Gobierno presentó un proyecto que tenía en consideración una inflación del 33% para el año en cuestión. La inflación de julio ya era del 46% acumulada y mantenía un 7,4% mensual.

El legislador en su discurso adelantaba la escalada inflacionaria sin precaución de medida: "El presupuesto es una montaña de inconsistencias. Está construido sobre bases falsas de precios. Está todo mal. Inconsistencia en inflación, en actividad, en empleo, en salario real, en el tipo de cambio y en la tasa. Esto es un desastre, no lo pasa un alumno básico de macroeconomía. Es un escándalo. No vamos a aceptar este presupuesto".

Javier Milei detalló en diálogo con el periodista Joaquín Morales Solá - en octubre de 2021- la situación de los argentinos con el dólar: "La gente ya eligió la moneda. Es el dólar. Las transacciones de las casas se hacen en dólares. Me parece tremendo desde el punto de vista monetario cuando un señor que vende choripanes los pone a un dólar. Un vendedor ambulante vendiendo en dólares. Si no fuera por el curso forzoso, Argentina ya no tiene moneda ni para hacer reserva de valor".

El ícono del liberalismo argentino en diálogo con el periodista Nicolás Wiñazki marcó como principal la siguiente medida: "Hay que buscar la forma de que el Banco Central no tenga ningún tipo de poder de acción. Si soy presidente y a mí no me lo dejan pasar en el Congreso, hago una consulta popular y vamos a ver qué quiere la gente: la moneda de la casta política u otra".

Javier Milei en otra instancia, en La Nación+, detalló el rol de los políticos diciendo que "la inflación golpea sobre los más vulnerables, impide el crecimiento. Los que más se benefician con la inflación son los que reciben primero el dinero. ¿Quiénes agarran los billetes recién calentitos de la Casa de la Moneda? Los que se benefician del déficit fiscal son los políticos chorros. Cuando un político sube los impuestos es un traidor a la patria".

"Argentina tiene un PBI per cápita como el del 1973, tiene una productividad como la de los 50. ¿De qué estamos hablando? No quiero que nos acostumbremos a la decadencia. Mi especialización es crecimiento económico con y sin dinero. Me revienta que nos hundamos en la pobreza", agregó el legislador. Banco Central de la República Argentina.

El diputado liberal en otra oportunidad expresó su determinación sobre la desvalorización del peso: "Me revienta la inflación. A esta gente parece que no les molesta. Lo único que les importa es la casta política: ellos. A la gente les importa un rábano. A estos tipos no les importa nada arruinarte la vida. Viven en su propio mundo. Están viendo quién esto, quién lo otro. ¿Qué necesitas? Un tipo que esté dispuesto a llenarles la cara de dedos. Yo estoy dispuesto a hacerlo y tengo las agallas para hacerlo".