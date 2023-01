Por qué Unidad Piquetera rompió la tregua y protesta contra Victoria Tolosa Paz

Organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizaron una protesta frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de Buenos Aires, donde solicitan una audiencia con la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz, en el marco de una jornada nacional en varios puntos del país.



"La idea es tener una reunión con la ministra Tolosa Paz porque estamos denunciando bajas en programas sociales", manifestó el dirigente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni.



La manifestación frente a Desarrollo Social, en Independencia y 9 de Julio, comenzó a las 14 en reclamo de la reincorporación de "160.000 familias" que fueron desafectadas de los alcances del Programa Potenciar Trabajo, según denunciaron las organizaciones convocantes.



Beliboni sostuvo que la medida afectará a los beneficiarios "que no validaron sus datos de forma virtual" y explicó, que no pudieron completar el trámite, porque hay "muchísima gente que no tiene luz y se encuentra alejada de la virtualidad".



El dirigente señaló que esas 160 mil familias "van a cobrar la mitad de sus ingresos" en febrero y en marzo "ya le dan la baja", y afirmó que pedirán "que se suspenda esa medida y que se convoque a una auditoría presencial en cada lugar" para revalidar los datos.



Las agrupaciones aguardaban ser atendidas por las autoridades del Ministerio, y pese a que confirmaron que ya tuvieron "contacto con funcionarios", adelantaron que si no son recibidos resolverán "en una asamblea el plan de lucha y las medidas de fuerza a tomar".



"No se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por internet", expresaron en un comunicado.



En esa línea, señalaron que "por la falta de conectividad y de servicios básicos en pueblos y barriadas de todo el país, 160 mil personas en situación de extrema vulneración social van ver recortado su único ingreso de menos de $33.000, cuando la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000".



"Muchas personas afectadas son mujeres que son sostén de sus hogares", alertaron desde Unidad Piquetera en el comunicado.



La protesta es convocada por el Polo Obrero, el MTR, Organización 17 de Noviembre, el FOL, el Frente Popular Darío Santillán y Libres del Sur, entre otras organizaciones sociales y políticas.