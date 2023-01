La verdadera razón por la que Maduro no vendrá a Argentina

Tras la polémica desatada en torno a la llegada de Nicolás Maduro a la Argentina en el marco de la cumbre de la Celac, finalmente se confirmó que el presidente de Venezuela no visitará el país. Desde Venezuela se acusó a la oposición argentina de llevar adelante "un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista”. Ante esto, MDZ Radio dialogó con Tomás Farini Duggan, abogado que llevó adelante la denuncia contra el presidente venezolano.

"Lo de la conspiración de la derecha es una excusa. La repercusión que tuvo la denuncia, el apoyo que generó y la cantidad de venezolanos que hay en la Argentina, que por supuesto se manifestaron en contra de la presencia de él, son las cosas que empujaron y que lo hicieron pensar en no venir”, aseguró Duggan.

En este sentido, el especialista afirmó que la decisión de Maduro está estrechamente relacionada a la denuncia que realizó a través del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), firmada también por el exdiputado Waldo Wolf . “Él evaluó el riesgo de que tal vez podía tener alguna consecuencia del punto de vista jurídico, y eso lo tomó de manera tal que prefirió no arriesgarse a venir a Argentina. Es cierto que la detención no era posible porque no hay una orden de captura dispuesta de manera internacional”, agregó.

Desde el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) denunciamos penalmente a Maduro, Diaz Canel y Ortega por violación a los DDHH. Presidente @alferdez, retireles la invitación a la Celac. No apañe a dictadores. #DictadoresNuncaMas pic.twitter.com/NhPJSlqmN6 — WW (@WolffWaldo) January 18, 2023

Además remarcó que Maduro tiene inmunidad parlamentaria por ser un mandatario extranjero invitado. “Nosotros hemos pedido la declaración indagatoria, entendiendo que estaban suficientemente fundadas las imputaciones en su contra por las declaraciones de las personas que residen aquí en la Argentina. Durante el fin de semana estuve presentando testigos de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que sufrieron. Pero por sobre todas las cosas, por los informes de todos los organismos de derechos humanos, donde que están absolutamente detallados de cómo en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad en forma sistemática y por parte del gobierno", argumentó.

Además el especialista contó que la denuncia al presidente de Venezuela es por "ser la cabeza del Estado que perpetra de manera sistemática las violaciones a los derechos humanos". Duggan destacó el caso de Richard Blanco, exalcalde de Caracas, detenido por 8 meses, que logró fugarse a través de la selva de Colombia y pudo venir a Argentina.

"Lo importante era denunciarlo y pedir la indagatoria, nuestra máxima aspiración era lograr su declaración. Probablemente lo que ocurra ahora es que las causas se dividan, porque nosotros hicimos denuncias contra los tres mandatarios que considerábamos que no podían no tenerlas: Ortega, Díaz-Canel y Maduro. En cuanto a la denuncia contra el presidente de Venezuela, seguramente se va a tener que corroborar la existencia y que todavía permanezca vigente la investigación del Tribunal Penal Internacional, si fuera así, es posible que eso sea remitido a ese fuero”, concluyó.