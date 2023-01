Cumbre de la Celac: las “polémicas” visitas y la moneda común

Este martes se llevará a cabo el encuentro de La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En este marco, la invitación de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel de Cuba, trajo duros cuestionamientos por parte de la oposición. MDZ Radio dialogó con Juan Battaleme, director Académico del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales), sobre la importancia de esta cumbre y la posibilidad de crear una moneda única con Brasil.

“Lo que se podría remarcar como importante con esta reunión, es el esfuerzo general de tener una América Latina que deja afuera a los Estados Unidos y Canadá. Esta es su importancia simbólica, la idea de unidad latinoamericana fuera de estos dos países. Lo importante también es tratar de pensar un frente multilateral latinoamericano para enfrentar problemas del orden económico y los disturbios políticos que aquejan a la región. Este encuentro es más simbólico que efectivo, pero aún en su simbolismo traccionan política”

En este sentido, remarcó que los avances que se establecen en la Celac son “magros”, tienen que ver con la dinámica política latinoamericana, que no genera un cambio en la vida de los ciudadanos. “Son más bien foros de coordinación donde se discuten agendas comunes, pero para pasar a una agenda mucho más efectiva América Latina todavía trabaja de manera más bilateral”, agregó.

Con respecto a la llegada al país de Maduro y Díaz-Canel, dijo: “En el plano internacional, muchos de los países miran para otro lado, dependiendo de su conveniencia. Esto no va a afectar a nuestro país porque es una reunión multilateral. El presidente no podía no invitar a Maduro, es un buen momento para que la oposición ponga presión y muestre las inconsistencias de este país”.

”La relación de Argentina con Cuba, es rara, decimos que no tenemos dólares pero le perdonamos la deuda, no hay una acción sostenida por recuperar los 15 mil millones de dólares que Cuba nos debe. Con Maduro se pueden firmar acuerdos o declaraciones, que después no van a terminar impactando en la política doméstica, que está vinculada con temas económicos, que se debaten en foros como el G-20”, agregó.

La llegada de Lula y la posible creación de una moneda en común

Alberto Fernández junto a Lula da Silva

Según el especialista, es importante prestar atención en el encuentro entre Alberto Fernández con Lula da Silva, presidente de Brasil, para saber cómo se va a “realinear” la política exterior de ambos países, en esta época "pos-bolsonarista" .

Con respecto a la idea de crear una moneda en común señaló: "Brasil tiene menos del 10% de inflación, Argentina casi el 100% de inflación y con reservas muy bajas. Ambos países tienen diferentes administraciones públicas, realidades políticas y números de pobreza. Si uno quiere encontrar la cuestión positiva al final del camino, lo que permitiría es algún tipo de corset en la tan desajustada macroeconomía argentina. Puede permitirle a nuestro país ordenarse, ejercer cierta disciplina monetaria y fiscal, y mejorar la mirada de la economía en el campo internacional. Hay que ver si esto se aplica y cómo", cerró.