El jefe de Asesores de Alberto Fernández habló de Lucio Dupuy y fue blanco de críticas

El recientemente nombrado jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre, se refirió en sus redes sociales al terrible caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado en manos de sus madres y su madrasta en la provincia de La Pampa, y fue blanco de críticas por parte de usurarios de las redes sociales.

"Soy gay, lo he dicho muchas veces. Defiendo los derechos de la comunidad LGBT pero eso no me impide solidarizarme con los abuelos y el papá de Lucio ni mucho menos dejar de condenar la miserable conducta de sus madres, de los médicos distraídos y de la jueza que miró para otro lado", sostuvo Aracre y encendió la polémica.

El periodista Lalo Zanoni, entre numerosas personas, cruzaron al funcionario del Gobierno al preguntarle que relación existe entre ambos aspectos mencionados. "No entiendo que tiene que ver la aclaración de ser gay con solidarizarse con los abuelos y el padre de Lucio", dijo.

Ante ello, Aracre se explicó y sostuvo: "Hay una militancia mal entendida que piensa que condenar a las madres es estigmatizar mujeres lesbianas. Yo no lo veo así pero hay muchos que sí".

En las 18 audiencias del juicio por el brutal crimen de Lucio Dupuy, el chico de cinco años asesinado en La Pampa por su madre y su madrastra en noviembre de 2021, se exhibieron una gran cantidad de pruebas y declararon más de un centenar de testigos.

Los fiscales creen que quedó comprobado que la víctima sufrió una serie de torturas durante varios meses y que las responsables de esos castigos, que lo llevaron a la muerte, fueron Magdalena Espósito, la madre de Lucio, y su novia Abigail Páez.

Ante la gran cantidad de evidencias en su contra, ambas mujeres declararon ante el Tribunal de Santa Rosa sin responder preguntas. Se las acusa no solo de matarlo tras un largo tormento, sino también de abusar sexualmente del chico.

El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy no puede con el dolor que le provoca el asesinato del menor y a medida que pasan los días revela detalles aberrantes que sucedieron antes del trágico desenlace.