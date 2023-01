Desde Mendoza le recriminaron a Alberto un atraso en obras prometidas

Las aguas lejos están de estar calmas entre Mendoza y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien pasó inadvertidamente por la provincia esta semana y días después habló de Portezuelo en La Pampa. Ahora, la diputada nacional por la Unión Cívica Radical Jimena Latorre le recordó al jefe del Ejecutivo que no llega a cumplir con los tiempos prometidos del gasoducto Néstor Kirchner, una obra vital para todos los argentinos.

"Es una obra que prometieron para junio del 2023, sin plan B, para este invierno", exclamó Latorre citando al presidente en su cuenta de Twitter. "No va a estar antes de septiembre y hoy tiene atrasos en promedio de un 35%, pero en la semana anunció el financiamiento de su amigo Lula para la segunda etapa", se despachó la diputada nacional.

Las demoras de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, quien Alberto Fernández definió como "una de las obras de infraestructura más trascendentales de nuestra historia", dejarán como resultado serios problemas para garantizar -otra vez- el suministro de gas natural en el invierno del corriente año.

Una obra que juraron para junio del 23, SIN PLAN B para este invierno. Y no va estar antes de septiembre.

Hoy tiene atrasos en promedio de un 35%.

Pero! La semana @alferdez anuncia el financiamiento de su amigo Lula para la 2º etapa uD83DuDC47uD83CuDFFC https://t.co/veMiEzqcbR — Jimena Latorre uD83DuDC9CuD83EuDDE1uD83DuDC9A (@JimehLatorre) January 20, 2023

La consecuencia caerá de lleno en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRP), que deberá desembolsar cerca de 3000 mil millones de dólares para importar energía siempre y cuando el proyecto no esté terminado para el 20 de junio, la fecha estipulada.

La obra estaría recién finalizada para septiembre, para cuando el frío invernal comience a despedirse de nuestro país y dé lugar a la primavera, con temperaturas mucho más agradables.

El gasoducto Néstor Kirchner, en construcción.

"¿Y a qué no saben cómo pretenden pagar el segundo tramo (todavía no definen la traza? Con energía que aún no sabemos a qué costos produciremos. Siempre improvisados! Siempre hipotecando el futuro de los argentinos!", agregó Jimena Latorre, quien además mencionó a Flavia Royon, la Secretaria de Energía de la Nación.