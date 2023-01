Desde el Sur, Mauricio Macri alista a sus filas y llama a una revolución

"Les pido que no sean políticamente correctos, no busquen la comodidad, no seas correctos, busquen el cambio en serio", así Mauricio Macri empezó a bajar línea de lo que es la campaña ya comenzada de Juntos por el Cambio y que apunta esencialmente a diferenciarse del Frente de Todos evitando lugares comunes y slogans gastados de campaña.

Cree el expresidente que los que vayan a buscar el voto desde la esperanza y los anhelos perderán tiempo, las promesas tienen que ser contundentes y concretas, y se los hizo saber a todos los legisladores en Bariloche.

Lo entrevistó Juan Martin, de Río Negro, y debatieron dos horas los temas. "Los mentirosos de este Gobierno quieren instalar que la pelea es Ciudad e Interior, el debate es entre los que generan riqueza y los que se la apropian", dijo Mauricio Macri, quien evitó pronunciarse sobre la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, un tema recurrente en cada mesa política del PRO desde hace dos años.

En ese sentido, pidió la palabra para reiterar un concepto que viene usando hace tiempo Waldo Wolff: "Esto es con la letra Y, no con otra, tenemos que dejar de lado los egos y trabajar en equipo, con convicción y sacrificio". Wolff es de los pocos que pueden sostener con argumentos esa idea, después de haberse bajado como precandidato a jefe de Gobierno para apoyar a Jorge Macri, quien se posiciona para suceder a Larreta sin veto de los líderes y con apoyo de la marca que hace casi veinte años no pierde en CABA: el PRO.

También habló entre otros Alex Campbell, armador de Cristian Ritondo, que se dedica a recorrer la provincia de Buenos Aires generando la arquitectura para la elección a gobernador que tiene al exministro de Seguridad encabezando encuestas por la lucha contra el narcotráfico que se llevó a cabo en la gestión de María Eugenia Vidal.

Tras la reunión, el diputado le dijo a MDZ: "Mauricio nos pidió que trabajemos por la unidad de Juntos por el Cambio, pero también nos pidió que no dejemos de lado que somos el cambio. Que la unidad no tape que el propósito de la coalición es representar los valores del cambio para que la Argentina salga adelante".

La reunión fue en un coqueto hotel barilochense, y después se fueron con los vecinos de Villa Mascardi, donde hicieron un asado. Todos saben que Mauricio Macri no se pronuncia en favor o en contra de nadie en especial, y a la vez, todos saben qué significa dejar de ser políticamente correctos y buscar únicamente el cambio profundo; el que quiere, entiende.