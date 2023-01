El radicalismo salió a defender a Roldolfo Suarez y destrozó a Alberto Fernández tras sus dichos en La Pampa

A un par de semanas del laudo contra Portezuelo del Viento, el paso de Alberto Fernández por Mendoza y horas después por La Pampa sigue dando que hablar. Natacha Eisenchlas, senadora provincial por la UCR, se despachó con tweets contra el presidente por sus dichos en la vecina provincia.

Fernández recorrió la obra del Gasoducto Néstor Kirchner este jueves y en declaraciones a medios pampeanos explicó que "no es que Suarez no me recibió, sino que él sí estuvo invitado a participar del acto y no lo hizo. El Estado nacional lleva invertidos $96 mil millones en Mendoza y la obra que inauguramos es una de las cinco plantas más grandes del país".

Sobre el laudo presidencial que perjudicó a Mendoza, Alberto Fernández sostuvo: "Suarez debe enojarse con su compañero de fuerza política (apuntando a Macr), no conmigo. Quien me precedió en el cargo dijo que se debía hacer un estudio de impacto y eso nunca se cumplió".

En ese contexto, la senadora Natacha Eisenchlas respondió: "Desopilantes declaraciones de Alberto Fernández en La Pampa. Sus aseveraciones sobre la distrución de recursos nacionales a Mendoza y sus 'consejos' al gobernador son otro ejemplo de la realidad paralela que viven las tres personas que 'gobiernan'".

Desopilantes declaraciones de @alferdez en La Pampa. Sus aseveraciones sobre la distribución de recursos nacionales a Mendoza y sus "consejos" al Gobernador @rodysuarez son otro ejemplo de la realidad paralela en la que viven las tres personas que"gobiernan" uD83CuDDE6uD83CuDDF7. pic.twitter.com/1cgiBx8k1f — Natacha Eisenchlas (@NEisenchlas) January 20, 2023

"El presidente -a destiempo- lo dijo en La Pampa, no en Mendoza cuando tuvo la oportunidad; sintiéndose fortalecido en una provincia que le es afín políticamente y en la cual no sintió el pasmoso desdén que sus mismos compañeros y aliados le propinaron en Mendoza", agregó muy enojada Eisenchlas.

Luego, cerró su hilo de Twitter: "La soledad extrema es mala compañía, quizás eso explique las actitudes de un Presidente debilitado, irrespetado institucional y políticamente por su partido. En Mendoza somos distintos; por eso desde hace más de una década decimos que no a ese modo de gestionar la política".