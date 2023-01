Se confirmó el próximo paso que dará Alberto Fernández para enjuiciar a la Corte

El presidente Alberto Fernández se reunirá mañana con gobernadores para analizar los pasos a seguir en el pedido de juicio político que impulsará contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El encuentro se realizará desde las 10 y será el segundo entre el mandatario y gobernadores desde que el máximo tribunal dictara una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para el distrito.

El domingo por la mañana, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción presidencial de Luiz Inácio "Lula" Da Silva, Fernández anunció que la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema -también presidente del Consejo de la Magistratura- contaba con el respaldo de gobernadores.

En una carta pública difundida en el primer día del año, el mandatario agregó que se pedirá que "se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal".

"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti", afirmó el mandatario a través de una carta que difundió la Casa Rosada.

Además, en una entrevista con C5N en Brasil, Fernández expresó su "preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes".

"Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión" de la justicia, consideró. Y apuntó a Rosatti al decir que, además de ser titular de la Corte, "tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso".

Horacio Rosatti.

"En virtud de eso se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura", advirtió. Fernández añadió que "uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho; lo que vimos en Lago Escondido fue terrible. Nadie dijo 'no viajamos, no me pagaron el viaje'", en alusión al viaje de jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación a esa zona patagónica.

Aseguró que tomó personalmente la resolución de impulsar el juicio político a Rosatti porque "estoy absolutamente convencido, planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite. Es una decisión que yo tomé".

El conflicto está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

Tras ese fallo, 18 gobernadores -con matices- rechazaron lo decidido por la Corte y denunciaron que se trataba de una regresión en el sistema federal de gobierno.

El ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que hay un "relación promiscua" entre la Corte y el Gobierno porteño y aseguró que los hechos de los últimos días dejaron al descubierto que la Justicia "no es ni independiente ni imparcial" en Argentina.

Soria señaló que el pedido de juicio político a Rosatti "es la única vía institucional válida para responder a una serie de conductas, de actitudes y fallos que son totalmente arbitrarios e injustificados" y además "contrarios a la Constitución y a las leyes".

"El último, quizás el más vergonzoso y más arbitrario, fue conceder una cautelar al Gobierno de la Ciudad barriendo sin ningún fundamento el federalismo en la Argentina, solo con el objeto de financiar la campaña presidencial del jefe comunal", añadió. No obstante, indicó que "el mal desempeño no se agota en ese único y vergonzoso fallo de la coparticipación".

Desde la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) rechazaron el pedido de juicio político al considerarlo una "maniobra desesperada" que se enmarca en "un nuevo ataque" contra la Justicia.

Rechazamos el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Comunicado de @juntoscambioar uD83DuDC47 pic.twitter.com/tMB01efkwY — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 2, 2023

"Estas maniobras desesperadas contra la Justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este Gobierno es la búsqueda de impunidad", indicó JxC a través de un comunicado.

Se afirmó además que el pedido de juicio político a Rosatti se trata de una "trasnochada pretensión" y que se enmarca en un "nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado".