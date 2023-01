Confirmaron cuándo será la primera visita oficial de Lula a la Argentina

Este lunes, el canciller Santiago Cafiero sostuvo hoy que en la asunción en Brasil del nuevo presidente Luiz Inácio Lula Da Silva se vio "una relación de proximidad y entendimiento óptima" con el mandatario argentino Alberto Fernández, y destacó el hecho de que el flamante jefe de Estado viajará a Buenos Aires el próximo 23 para reeditar "un gran acuerdo" entre ambas naciones.



Cafiero viajó con el Presidente para presenciar la asunción de Lula a su tercer mandato, y en diálogo con Radio 10 contó que se reunió junto a Fernández y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, para trabajar en los temas de la reunión que Lula y su par argentino mantenían en la mañana de hoy.



"Es una reunión breve porque Lula recibe a muchos jefes de Estado", consignó, pero aseguró que servirá para "dejar los puntos principales de este gran acuerdo que queremos reeditar con Brasil, que se va a terminar de cerrar el 23 de enero cuando Lula haga una visita oficial a la Argentina para participar el 24 de enero de la Cumbre de Celac".



Sobre ese punto, celebró que que "Brasil vuelve a la Celac", donde Argentina ostenta la presidencia pro témpore.



También remarcó que Lula "decidió viajar a la Argentina a pesar de que tenía el Foro de Davos" y añadió: "Sobran las palabras con datos tan contundentes".



Cafiero sostuvo que hace poco "a Lula en términos mediáticos lo mataban", mientras el presidente saliente Jair Bolsonaro "no paró de decir mentiras en toda la campaña".



"Pero como Lula decía, la verdad va a prevalecer. Y prevaleció. Es inspirador para muchas generaciones que abrazamos las causas justas de los pueblos", sentenció el canciller, que opinó que "muchas veces se instalan relatos y narrativas orquestadas por el pensamiento dominante".



Cafiero señaló que el acto de asunción estuvo "lleno de símbolos, de paralelismos" y fue "una fiesta popular hermosa, inolvidable, donde el pueblo brasileño lo pone en el lugar del presente en que lo necesita pero sobre todo en el lugar de la historia en el que lo quiere".



Lo elogió entonces porque llegó tres veces al poder pero "nunca tuvo que hacer esas trampas institucionales y amañadas"; y afirmó que se pudo ver "una relación de proximidad y entendimiento óptima" con Fernández.



Cafiero recordó además que él acompañó al mandatario argentino, durante la campaña presidencial de 2019, a visitar a Lula cuando estaba preso.



"Muchos le sugerían que no vaya, y a Alberto no le importó y avanzó con su convicción, sin especular", rememoró sobre ese momento.