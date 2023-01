Los llamativos presentes y ausentes del peronismo en la visita de Alberto Fernández a Mendoza

Luego de un particular silencio de la dirigencia peronista en la previa del arribo del presidente Alberto Fernández a Mendoza, finalmente fueron numerosas figuras políticas las que se acercaron al acto que realizó el jefe de Estado nacional en El Paramillo, Lavalle, donde inauguró la ampliación y refuncionalización del sistema de recolección y tratamiento de efluentes cloacales.

Mendoza cuenta con seis intendentes del Partido Justicialista (PJ), de los cuales asistieron al evento cinco: Emir Félix (San Rafael), Fernando Ubieta (La Paz), Matías Stevanato (Maipú), Martín Aveiro (Tunuyán) y Roberto Righi (Lavalle), quien ofició de anfitrión. La única jefa comunal fue la santarrosina Flor Destéfanis, quien además es la flamante titular del partido a nivel provincial. Según indicó, esta semana entró de licencia por vacaciones. Su ausencia fue significativa debido a su nuevo papel dentro del espacio.

Los intendentes del peronismo junto al presidente.

En tanto, se destacó la presencia del titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, que semanas atrás dio el primer paso dentro del PJ y lanzó oficialmente su precandidatura a gobernador de la provincia.

También se arrimó a Lavalle el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona. El exdiputado nacional forma parte de la lista de funcionarios de Alberto Fernández. Lo acompañó Fernanda Lacoste, la dirigente maipucina que forma parte del ala disidente del peronismo que tiene intenciones de tomar distancia de La Cámpora en los comicios de este año.

Guillermo Carmona. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Hicieron lo propio los exintendentes peronistas de Las Heras,Guillermo Amstutz y Rubén Miranda. Amstutz es el jefe del IV Distrito Mendoza de Vialidad Nacional y, según anticipó a MDZ días atrás, su equipo se encargó de recibir y organizar la logística de la comitiv presidencial.

Rubén Miranda. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

El diputado provincial del Frente de Todos y miembro de Protectora, José Luis Ramón, es otro de los que viajó hasta Lavalle. Incluso, recibió a Alberto Fernández con un fraternal abrazo y dejó clara sus intenciones de darle una cálida bienvenida a la provincia.

Bienvenido a Mendoza @alferdez. Hoy estaremos recorriendo

el Complejo Penitenciario Federal y luego iremos a la planta depuradora el Paramillo en Lavalle. pic.twitter.com/J5WdEYKxen — José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) January 18, 2023

Por su parte, estuvieron el diputado nacional del Frente de Todos Éber Pérez Plaza y el delegado en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Guillermo Elizalde, que durante los últimos meses intentó instalar el "albertismo" en Mendoza de la mano de Alberto Sabatini, lo cual no prosperó.

Guillermo Elizalde. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Ausencias resonantes

Más allá de quienes asistieron a Lavalle, hubo ausencias de dirigentes de renombre en el Partido Justicialista. Por ejemplo, la senadora nacional del FdT, Anabel Fernández Sagasti. Su faltazo se debió a que debía viajar a Buenos Aires para retomar sus actividades en el Congreso, luego de que el propio Alberto Fernández llamara a sesiones extraordinarias.

Lucas Ilardo, senador provincial y una figura muy activa del PJ en la actualidad, al igual que Destéfanis, desistió de ir por encontrarse de vacaciones.