Fuerte denuncia luego de que Alberto Fernández invitara a "dictadores" al país

A seis días de la realización en Buenos Aires de la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), personalidades políticas y de la cultura reunidos en el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presentaron hoy una denuncia judicial contra los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes tildan de "dictadores", por presuntas violaciones a las democracias de sus respectivos países.

"Fader quiere expresar su profunda preocupación por la invitación que el presidente Alberto Fernández hiciera a estos tres dictadores, afirmando que es una provocación para toda la sociedad argentina que respeta, valora y desea vivir en democracia", indicaron en un comunicado.

La denuncia "se sustenta en numerosos informes de prestigiosos organismos internacionales de DDHH, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o Human Rights Watch, que dan cuenta de la persecución política a organizaciones civiles y personas físicas", informaron en el escrito.

Encabezados por el secretario de Asuntos Políticos porteño, Waldo Wolff, la iniciativa fue firmada entre otros, por los diputados nacionales Karina Banfi, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro y Sabrina Ajmechet; el senador Alfredo Cornejo; el constitucionalista Daniel Sabsay; el filósofo Santiago Kovadloff; y la dirigente de derechos humanos Graciela Fernández Meijide.

También suscribieron la activista de la oposición venezolana Elisa Trotta; el ex canciller Jorge Faurie; el ex embajador Diego Guelar, la ex secretaria de Relaciones Parlamentarias Paula Bertol; y los periodistas Alfredo Leuco y Eduardo Feinmann; entre otros.

Desde el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) denunciamos penalmente a Maduro, Diaz Canel y Ortega por violación a los DDHH. Presidente @alferdez, retireles la invitación a la Celac. No apañe a dictadores. #DictadoresNuncaMas pic.twitter.com/NhPJSlqmN6 — WW (@WolffWaldo) January 18, 2023

En el documento, recordaron que "más de 7 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país desde que irrumpió la dictadura chavista" y "muchos de ellos han sido presos políticos y han sufrido vejaciones y torturas".

"Lo mismo ha ocurrido en Cuba, país donde además nunca se celebraron elecciones libres desde que la dictadura castrista tomó el poder en 1959", agregaron.

También advirtieron que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "en Nicaragua han sido asesinados más de 600 ciudadanos en los últimos meses, y la mitad de las organizaciones sociales que brindan asistencia en los barrios fueron clausuradas".

Según aseguraron, las violaciones relatadas "podrían constituir graves delitos de lesa humanidad, así reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos".

"Desde el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) denunciamos penalmente a Maduro, Díaz Canel y Ortega por violación a los DDHH. Presidente @alferdez, retireles la invitación a la Celac. No apañe a dictadores", escribió Wolff en su cuenta de Twitter, utilizando el hashtag "#DictadoresNuncaMas".

Por su parte, Banfi hizo lo propio: "Denunciamos penalmente con el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) a Maduro, Díaz-Canel y Ortega por delitos de lesa humanidad en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Invitarlos a nuestro país es un insulto a la democracia, @alferdez".

También el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, encabezado por Mario Negri, emitió un comunicado en el que rechaza la presencia en nuestro país de Maduro, Díaz Canel y Ortega.

"Su presencia es una provocación a nuestro país, a las democracias de Latinoamérica, y sobre todo a los ciudadanos venezolanos, nicaragüenses y cubanos que, huyendo de la represión y el hambre, buscaron comenzar una vida diferente en la Argentina", indicaron.

Según plantearon, "el kirchnerismo lleva varios años dilapidando una larga tradición argentina en defensa de los derechos humanos y la democracia, la que había colocado a nuestro país en un lugar de reconocimiento internacional en esa materia".

"Este año, Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida. En este sentido, la presencia de Maduro, Ortega y Díaz Canel en nuestro país es un franco retroceso que nos obliga a mantenernos en alerta en defensa de la democracia, los derechos humanos y la Constitución Nacional", finalizaron.

La probable presencia de los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua en ocasión de la Cumbre de la CELAC ya había sido repudiada por líderes políticos como Patricia Bullrich, José Luis Espert y Ricardo López Murphy.