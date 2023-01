Rodolfo Suarez se defendió tras la embestida opositora ante la Corte por la refinanciación de la deuda

La estrategia del gobernador Rodolfo Suarez para refinanciar la deuda sin la autorización de la Legislatura tuvo numerosas repercusiones judiciales. Fernando Simón, presentó otra acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Nº 2502, que se suma a las demandas iniciadas por el Partido Verde y el Frente de Todos.

Ante esto, en diálogo con MDZ Radio, Suarez defendió la operatoria y aseguró que desde el Gobierno se está planteando algo “sumamente provechoso para la provincia, es tomar deuda en pesos y comprar dólares oficiales para pagar”.

“La idea es mejorar la deuda. La Ley de Administración Financiera dice que el gobierno puede mejorar la deuda, el artículo que dice esto se votó con los dos tercios de los miembros en la Legislatura. Es decir que tenemos esa mayoría especial que se pide para reestructurarla. Todos coincidimos en que la deuda se mejora, por una cuestión legal dicen que tiene que haber una autorización expresa de la Legislatura. Nosotros nos apoyamos en este artículo, no sé por qué la oposición dice que es insuficiente”, argumentó en referencia al artículo 68 de la Ley 8706.

En este sentido, remarcó que tras la polémica que se generó por la presentación de acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición, “la Corte resolverá este tema”. Aseguró que lo planteado “le conviene a los mendocinos" y resaltó que "estamos pagando menos”.

Explicó que el Gobierno nacional realiza este tipo de operatoria "todos los días" y remarcó que la misma consiste en "mejorar la deuda y, en definitiva, pagar menos". Hizo hincapié en que esta maniobra de financiamiento se puede realizar exclusivamente en Argentina a raíz de los distintos tipos de cambio vigentes en la actualidad.

Suarez reveló que optó por la vía del decreto debido a que considera que el Frente de Todos no aportará los votos necesarios para avalar un nuevo pedido de roll over en la Legislatura provincial. "Los dos tercios en la Legislatura no lo vamos a conseguir”, sentenció.

Con respecto a la posibilidad de que la Corte falle en contra de la operatoria, el mandatario provincial fue tajante y dijo: “Tendremos que acatar y pagar la deuda. La provincia está en condiciones de hacerlo, somos previsibles, pero si lo podemos pagar en mejores condiciones lo haremos. Los fallos están para cumplirlos”.