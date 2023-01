La buena noticia para Mendoza que puede confirmarse con la llegada de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández estará el próximo miércoles en Mendoza en lo que será su tercera visita a la provincia durante su mandato. Llegará para inaugurar dos importantes obras impulsadas por la Nación. El arribo se dará en una convulsionada coyuntura nacional por los enfrentamientos del Ejecutivo con la Corte Suprema y la oposición; y a nivel local por el conflicto que generó el laudo presidencial en contra de Mendoza que frenó el avance de Portezuelo del Viento.

El Jefe de Estado llegará con Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas y presentarán dos obras clave para la provincia: ampliación y refuncionalización del sistema de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en El Paramillo y en Luján, anunciarán la finalización de la construcción del Complejo Penitenciario Federal de Cuyo, ubicado en Cacheuta.

Sin embargo, dentro de las obras públicas que tienen influencia nacional se encuentra la Variante Palmira. Antes de finalizar el 2022, el mismo Katopodis visitó Mendoza y dejó una gran incertidumbre respecto a la realización de la misma ya que sostuvo que la obra "corría riesgo" si el Gobierno cumpliese con las pretensiones de Rodríguez Larreta respecto al conflicto de la Coparticipación.

Sin embargo, este sábado el ministro brindó declaraciones a distintos medios de comunicación y aclaró: "Estamos convencidos de que vamos a poder cumplir con todas las obras previstas para este año. El fallo de la Corte respecto de la coparticipación con CABA tiene un impacto en el Gobierno que se debe cumplir. Y la agenda de la obra pública en todo el país la tenemos que mantener".

Si cumpliésemos con las pretensiones de @horaciorlarreta tendríamos que paralizar acá en #Mendoza la Variante Palmira, una obra estratégica en la Ruta 7.



La decisión del Gobierno Nacional es defender esta Argentina Federal y que estas obras se terminen. pic.twitter.com/kvcy8hkXaM — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) December 28, 2022

"Estuve en Mendoza y ponía el ejemplo de la Variante Palmira, una obra a la que le falta una inversión de 7 mil millones de pesos y que le corresponden a Mendoza y que tendríamos que 'hipotéticamente' restarle a esa provincia para integrar los 180 mil millones de pesos de la sentencia. Si eso lo hacemos provincia por provincia, seguramente muchas obras no se podrían terminar. Pero por supuesto que vamos a terminar todas las obras incluso en esa provincia (Mendoza) en donde no gobernamos. La distribución de los recursos, este Gobierno, ha decidido que sea más federal", amplió Katopodis en AM 530.

Y mandó un mensaje a los dirigentes del oficialismo mendocino: "Es importante que el gobernador de la provincia, los intendentes y legisladores de la oposición que no se han manifestado o que han respaldado la pretensión del Jefe de Gobierno de CABA, le expliquen a sus coprovincianos cuál es el sentido federal y de qué manera están protegiendo los intereses de su provincia si avalan que la Ciudad de Buenos Aires insista en un reclamo por fondos que no le corresponde".

Con la llegada de Alberto Fernández y el ministro el próximo miércoles seguramente se termine de ratificar y garantizar lo que Katopodis adelantó en sus declaraciones durante el fin de semana.