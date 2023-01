Gerardo Zamora todavía no ve un candidato firme dentro del Frente de Todos

El gobernador santiagueño Gerardo Zamora aseguró en una entrevista con Télam que por ahora no observa a "ningún candidato a presidente que esté en carrera" en el Frente de Todos aunque igualmente se mostró confiado en que esa figura "va a surgir" en los próximos meses, "y lo vamos a acompañar", adelantó.



En un despacho que atestiguó su origen radical, poblado con cuadros y fotos con el expresidente Raúl Alfonsín, pero que al mismo tiempo subrayaba su vínculo con Néstor Kirchner al incluir imágenes del fallecido exmandatario nacido en Santa Cruz, Zamora analizó las perspectivas electorales del oficialismo pero al mismo tiempo reiteró que él no será candidato a ningún cargo.



El mandatario santiagueño desmintió "los análisis que se hacen, de que yo quiero tener protagonismo, que voy a ser candidato" y en ese sentido insistió en que no será candidato a nada: "No es mi intención, ni lo voy a hacer".



En su análisis de las posibilidades del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio para las próximas elecciones presidenciales, Zamora dijo que a nivel nacional "el oficialismo tiene una situación compleja, que es la económica" mientras que a la oposición la calificó como "un desastre, ya lo hemos visto".



"Todos son candidatos porteños y la mayoría no conoce el Interior, no tienen idea y ni les importa", describió sobre las características de los potenciales precandidatos de la coalición que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, entre otros sectores partidarios.



¿Tampoco quiere ser candidato a vicepresidente o candidato a otro cargo?

No, para nada. No es mi intención, ni tampoco nadie me lo ha propuesto y ni siquiera si alguien me lo propusiera, que no lo creo, porque no tengo ninguna intención. Tengo mandato hasta 2025 y me voy a dedicar a trabajar por mi provincia. Y son muchos más los que piensan así del Interior del país en la defensa del federalismo: no claudicar en la defensa del federalismo. Este país sin federalismo no tiene futuro. O, por lo menos, va a tener un futuro muy triste, porque destruye las posibilidades de generar riqueza, de aprovechar el potencial que el mundo requiere de nuestro país. Pero además eso genera ciudadanos de primera y de segunda y ese no es el país que soñaron los que lo conformaron.



¿Cómo lo ve al peronismo o al Frente de Todos en las presidenciales de este año?

No tengo el honor de ser peronista, yo vengo de origen radical y hemos conformado un movimiento que es el Frente Cívico por Santiago, que está inmerso en el Frente de Todos. Hoy quien gobierna hoy tiene muchas dificultades en el mundo. Porque la crisis que produjo la pandemia y luego la crisis que está produciendo la guerra en Europa nos está produciendo un gran problema económico en el mundo, de corte inflacionario. La foto de hoy es una foto bastante compleja, difícil para quien gobierna aquí, que es el Frente de Todos. Pero tengo esperanza que todo esto se pueda ir revirtiendo. Y la verdad es que los indicadores en la provincia, pese a toda esta situación macro, no son malos. De hecho, si miramos los indicadores en términos de proyección de los informes oficiales de las grandes consultoras o instituciones prestigiosas, en los últimos años hemos crecido por encima del producto bruto geográfico: en los últimos tres años hemos crecido en empleo privado por encima de la media nacional. Obviamente, cuando la economía tiene una inflación tan alta, todos perdemos y sobre todo los sectores más vulnerables. Es por eso que estamos trabajando tratando de tomar siempre pequeñas medidas anticíclicas para revertir esto. Es lo hacemos todas las provincias.



¿Y cómo ve a la oposición?

Son un desastre. ¿Qué te puede proponer esa oposición? Si ya estuvieron, ¿qué te pueden proponer? Lo mismo. Ya lo demostraron. Ya sabemos la visión que tienen: darles a los porteños y sacarle a los demás argentinos. Subestiman el Interior, porque todos son candidatos porteños. La mayoría no conoce el Interior, no tienen idea y ni les importa. Calcule que cuando vino Macri (a Santiago del Estero) dijo que hará un puerto aquí.



¿Usted tiene algún candidato presidencial?

Yo, si tuviera que tener un candidato para Presidente en este momento, no tengo. Porque si uno analiza cuáles son los candidatos en este momento en el oficialismo, ninguno. La Vicepresidenta, incluso, se ha autoexcluido.



¿Cree que puede cambiar su opinión la vicepresidenta?

No creo, porque no es una persona que cambie en cosas así. Es mi percepción.



¿Sergio Massa, Alberto Fernández?

No descarto ninguno. En este momento no hay ninguno que haya dicho: "yo soy candidato a Presidente". No hay ningún candidato a presidente que esté en carrera. Pero ya va a surgir y lo vamos a acompañar.