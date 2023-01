Una encuesta reveló qué candidato ganaría las elecciones

La consultora Solmoirago publicó un informe de opinión pública respecto al panorama político de cara a las próximas elecciones. El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, encabeza la la lista y luego lo sigue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La principal preocupación de los argentinos por la consultora Solmoirago.

Los investigadores comenzaron midiendo la principal preocupación de los argentinos bajo la siguiente consigna: "¿Cuál es el principal problema de Argentina?". La inflación encabezó la lista con un 39,8% y luego le siguió la corrupción con un 22%. La inseguridad aparece en tercer lugar con un 14,8% y los políticos cuartos con un 7,1%.

La imagen del Gobierno denotó una fuerte negativa por parte del electorado. El 52% de los consultados considera que la gestión del oficialismo fue "muy mala". El 14% la catalogó como "mala" y tan sólo el 24% la destacó como "buena".

La reciente condena a Cristina Fernández de Kirchner fue analizada en cuanto a la polarización de la sociedad argentina. El 65,4% de los encuestados afirmó que es "una condena ejemplar por los hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito". El 27,1% optó por aludir a que "es parte de una persecución judicial para proscribirla" y el 7,5% restante no sabe y no responde.

Informe de opinión pública de la consultora Solmoirago.

Los investigadores midieron la cuestión electoral bajo la siguiente consigna: "Si mañana fueran las elecciones PASO, ¿a quién votaría?". Javier Milei se posiciona primero con un 17,9% de intención de voto. Cristina Fernández de Kirchner se encuentra segunda con un 16,4% y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se ubica tercero con un 12,4%. El expresidente Mauricio Macri aparece cuarto con un 11,2% y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quinta con un 9,9%.

La medición por espacio determinó una serie de elementos a analizar en el planteo partidario de cara a 2023. Juntos por el Cambio encabeza el espectro con un 38,6% de intención de voto y lo sigue el Frente de Todos con un 27,4%. La Libertad Avanza se destaca como tercera fuerza política con un 18,9% y la izquierda se ubica última con un 1,2%.

Cristina Fernández de Kirchner lideró a lo largo del 2022 y en la actualidad el electorado oficialista. La vicepresidenta cuenta con un 16,4% de intención de voto y el ministro de Economía, Sergio Massa, con tan sólo un 6,6%. El presidente Alberto Fernández aparece con un 3,2% y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con un 1,2%.

Imagen de los principales candidatos presidenciales por la consultora Solmoirago.

La imagen de los principales candidatos también fueron analizados en cuanto a la imagen positiva. Horacio Rodríguez Larreta se posiciona primero con una imagen positiva del 51,2% y una negativa del 34,3%. Javier Milei se encuentra segundo con un 46,9% de imagen positiva y una negativa del 38%.

Patricia Bullrich aparece tercera con una imagen positiva del 46,6% y una negativa del 45,5%. Mauricio Macri por su parte se ubica cuarto con una imagen positiva del 40,6% y una negativa del 55,5%.

Cristina Fernández de Kirchner alcanza el quinto lugar con una imagen positiva del 32,8% y una negativa del 65,1%. El presidente Alberto Fernández ocupa el último lugar con una imagen positiva del 31% y una negativa del 64,6%. El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

La irrupción de Javier Milei en la política movió los tableros del ala clásica. El economista liberal se mantuvo en números altos de intención de voto e imagen a lo largo del 2022. El dolor de cabeza a los principales aspirantes a la presidencia fue proporcionado por la efectivización de la sociedad argentina hacia el liberalismo.

El espectro partidario se mantiene incierto. Juntos por el Cambio es una coalición que tambalea en el umbral de la indecisión de Mauricio Macri y el malestar de la UCR con el expresidente y los duros del PRO. Un dirigente de alto rango radical le indicó a MDZ que "no tenemos nada con ver con él en la actualidad".

La preocupación también descansa en la propuesta de algunos dirigentes del ala dura del PRO respecto a la competencia de Javier Milei dentro de la estructura. El ícono del liberalismo argentino le expresó a MDZ que "no estoy dispuesto a tener ningún tipo de acuerdo con los radicales, que son la internacional socialista". El expresidente Mauricio Macri.

El doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, Alberto Benegas Lynch, le reveló a MDZ que él fue quién medió una reunión entre Mauricio Macri y Javier Milei. Se trata de un encuentro temprano en el 2022 en el que se profundizó sobre la volatilidad electoral y las posibilidades contrapuestas.

Los rumores de que el economista liberal podría llegar a integrar Juntos por el Cambio fueron disueltos rápidamente. "No puedo ser parte de una estructura que está condenada al fracaso por las ideas, por las personas y por sobre todas las cosas porque esas ideas ya fracasaron. Son parte del fracaso de los últimos 100 años de la Argentina y no hay forma de que yo me pueda integrar con ellos", destacó el legislador en diálogo con MDZ.

La única posibilidad de que haya un acuerdo entre el líder liberal y los duros del PRO es por fuera de la estructura. Las tensiones dentro de la cabecera opositora denotan una cierta posibilidad de ruptura. El escenario hipotético presentado destacaría a las "palomas" del PRO junto con los radicales y la Coalición Cívica. Los duros de la oposición y La Libertad Avanza quedarían por otro lado.