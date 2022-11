Alberto Benegas Lynch: "Javier Milei es una esperanza para la Argentina"

El doctor en Economía y en Ciencias de Dirección, Alberto Benegas Lynch, se abrió en diálogo con MDZ respecto al liberalismo argentino y el panorama electoral actual. El distinguido académico analizó el desarrollo de la sociedad argentina y ubicó al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, en un lugar importante.

- En un artículo suyo para La Nación, usted citó una frase de Thomas Jefferson: “El precio de tu libertad es su eterna vigilancia”. ¿Considera usted que hoy se perdió el foco de la libertad?

- Ese es un punto muy importante de uno de los padres de la Constitución estadounidense, Thomas Jefferson. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. No es una exageración decir que antes de acostarnos a la noche todos deberíamos preguntarnos: "¿qué hice hoy para que me respeten?". Si la respuesta es nada, no hay derecho al pataleo. Todos estamos interesados en que se nos respete y por lo tanto todos deberíamos de poner el granito de arena y nunca proceder como si estuviéramos en una enorme platea mirando el escenario para que otros nos resuelvan los problemas. Esa es una una buena receta para que el teatro se desplome.



- ¿Cómo aplicaría esa cuestión respecto a la Argentina?

- En el caso argentino, tomando lo que decía Alexis de Tocqueville en "El Antiguo Régimen en la Revolución francesa", en muchos países donde el progreso moral y material es inmenso, la gente da eso por sentado como si eso viniera automáticamente. Ese es el momento fatal, decía Tocqueville, porque los espacios los ocupan otros como fue el caso de Argentina con los de la CEPAL, con los marxismos, socialismos estatismos, que iniciamos etcétera.



- ¿Cómo definiría al liberalismo argentino del presente?

- Milton Friedman, un premio noble en Economía, decía que para pronosticar el futuro no hay que mirar solamente el mar de lo que está ocurriendo sino tener el coraje de zambullirse y prestar mucha atención a las corrientes subterráneas. Las corrientes subterráneas en el caso argentino son instituciones extraordinarias como la fundación Libertad y Progreso en Tucumán, la fundación Bases y la fundación Libertad en Santa Fe, entre otras. Estoy vinculado a todas ellas. La cantidad de chicos y chicas extraordinarios que hay ahí con tesis doctorales notables, con seminarios, con publicación de libros, ensayos y debates es para ser optimista.

- A esto se agrega que en el nivel político lo tenemos a Javier Milei que hace décadas y décadas que no se escuchaba un discurso tan consistente otra vez desde el punto de vista ético, filosófico, jurídico, institucional, fiscal, monetario, laboral y de Comercio Exterior. Celebro eso y creo que es una esperanza para el futuro argentino. Por supuesto que no es suficiente. Porque sino no estaríamos con los problemas que estamos. Hay que redoblar esfuerzos.



- ¿Qué tanto cree que se desvirtuaron las ideas de Juan Bautista Alberdi en torno a la actualidad?

- Se desvirtuaron completamente. En realidad, desde la constitución del 1853/60 de Alberdi hasta el golpe fascista del 30 y mucho más a partir del golpe militar del 43 venimos a los tumbos. Pero en ese período de 1853/60 hasta ese golpe fascista del 30 éramos la envidia del mundo, el aplauso del mundo. Los salarios ingresos en términos reales del obrero de la incipiente industria y del peón rural eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, España e Italia. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos exportaciones a la altura de Canadá y competíamos con los indicadores de Estados Unidos.