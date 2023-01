"Mala praxis económica": el oficialismo local fue lapidario con el Gobierno nacional

El presidente del bloque de Senadores del Frente Cambia Mendoza, Martín Kerchner analizó como la inflación se desbocó en el año 2022, aumentando más de 40 puntos por encima del año anterior. “Los argentinos sufrimos el desmadejo de un pésimo gobierno, que hace mala praxis, una especie Giselle Rímolo de la economía”, destacó.

"El populismo gobernante nunca va a bajar la inflación en serio. Jamás. No entienden sus causas, por lo tanto, nunca van a encontrar su solución de fondo, es por eso que solo intentan parches (dólar soja, precios justos, ajustes fiscales tibios, etc.). El populismo es una especie de “falso médico”, una especie de Giselle Rímolo, que como no sabe cómo funciona la globalidad del cuerpo humano y sus interrelaciones, van a terminar matando al paciente, en vez de curarlo", dijo el senador radical de la provincia de Mendoza.

"Están convencidos que la inflación la generan los grandes empresarios, porque están en contra del pueblo, en una interpretación de la economía que se quedó vetusta hace más de medio siglo. El empresario no es malo, ni bueno cuando pone el precio de su producto, solo se adapta al entorno, si hay exceso de emisión monetaria, de deuda pública y de gasto fiscal, deduce que la macro va a desmejorar y se cubre ahora -no en el futuro- aumentando los precios, es la forma de defender su capital, de hacer sustentable su negocio", sostuvo el legislador.

"Posteriormente, la inflación agarra inercia -se mantiene en el tiempo- porque suben los salarios, las tarifas, todo, una especie de bola de nieve, pero el inicio del fenómeno es el “gobierno malo”, no el 'empresario malo'", remarcó.

Y dijo: "Esta inflación de casi 100% en 2022 es la más alta en 32 años (83% en el año 1.991), acumulando Alberto Fernández casi un 300% en sus 3 años de Gobierno. En América Latina solo nos supera Venezuela, que es el máximo de la mala praxis, mientras que en el resto del mundo solo nos superan un par de países muy subdesarrollados institucionalmente, muy lejos del nivel de vida argentino".

"Entonces queda claro que el problema argentino es de un Gobierno desastroso, que no sabe darle solución a un problema (la inflación) que el mundo civilizado derrotó hace décadas. El mismo Fernández, que prometió solucionar los problemas de Macri, empeoró todo", agregó.

"Los argentinos festejamos tanto el mundial de fútbol porque es la única alegría que tenemos como país de tanto en tanto, ya que la economía es pálida tras pálida, y en ello el populismo es quien más ha gobernado, quien más cargo tiene. Sin embargo, hay esperanza. Este año 2023 debe ser la bisagra definitiva que destierre al populismo para siempre del mapa, que encima se van con su líder, la vicepresidenta, condenada judicialmente, por corrupta, en debido proceso", manifestó el oficialista.

Y finalizó diciendo: "El populismo es como Giselle Rimolo, no estudió nunca, entonces jamás va a curar, solo va a enfermar. Pero aparte, una coincidencia adicional, Rímolo terminó condenada, por 'mala praxis' y 'falsa médica', Cristina parecido, por 'corrupta'".