Eduardo "Wado" de Pedro se emocionó y le dedicó un homenaje a Raúl Alfonsín

Emoción y sentido reconocimiento a la figura de Raúl Alfonsín quien impulsó el juicio a las juntas militares por los crímenes de lesa humanidad en el regreso a la democracia. Eduardo Wado de Pedro hizo un reconocimiento público al expresidente de la UCR luego de ver la película "Argentina, 1985" que ganó el Globo de Oro a mejor film extranjero.

"No puedo dejar de decir que Argentina bajo la presidencia de Alfonsín, más allá de otras situaciones, fue el único Gobierno democrático en la región que impulsó los juicios a las dictaduras", expresó en redes sociales el Ministro del Interior de la Nación. “Argentina, 1985”, una gran película con interpretaciones increíbles. Qué importante que chicos y chicas conozcan esa parte de nuestra historia con nuestro cine. Confieso que demoré un poco en verla porque es un tema movilizante en lo personal. Quería encontrar el momento", agregó.

Confieso que demoré un poco en verla porque es un tema movilizante en lo personal. Quería encontrar el momento.

Wado tiene a sus padres desaparecidos, pero el caso de su madre fue tratado en el juicio a las juntas. "Aprovecho para felicitar a @SantiagoMitre, a todo el elenco y equipo por el Globo de Oro. No puedo dejar de decir que Argentina bajo la presidencia de Alfonsín, más allá de otras situaciones, fue el único gobierno democrático en la región que impulsó los juicios a las dictaduras", fue el posteo del funcionario del Gobierno nacional.

Wado de Pedro podría ser uno de los precandidatos a presidente del Frente de Todos. Esta semana, el hijo de Raúl Alfonsín y embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, aseguró que la UCR no se ha pronunciado respecto de los chats atribuidos al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro, porque tiene "temor a que se rompa Juntos por el Cambio" y señaló que "en muchas ocasiones hemos resignado convicciones".

Además, el integrante del partido centenario indicó que "no se puede hacer radicalismo en Juntos por el Cambio" porque "las dos cosas juntas no van". "¿Por qué creen que el partido -la UCR-, que es un partido con fuerte convicción republicana, no ha dicho aún nada con respecto a este tema de los chats?. Por temor a que se rompa Juntos por el Cambio. Pero este no es el único caso. En muchas ocasiones hemos resignado convicciones", sostuvo Alfonsín en diálogo con Radio Pinamar FM 100.7.