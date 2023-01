Un diputado del PRO tildó de "show mediático" a la estrategia del Frente de Todos para llevar a la Corte a juicio

Los diputados del Frente de Todos aseguraron que van a dar un debate profundo en la Comisión de Juicio Político, al tema del juicio político a la Corte Suprema. Además convocaron a legisladores de todos los bloques a una discusión profunda. El diputado nacional Hernán Lombardi, perteneciente al PRO, manifestó en MDZ Radio que esto es parte del “show mediático” del oficialismo.

"Hay que entender cómo están acorralando las instituciones Alberto Fernández y Cristina Fernández. Este es un pedido de juicio político para la tribuna, porque ellos saben que no tienen las mayorías en la Cámara de Diputados como para consolidar el pedido, se necesitan 2/3, ellos ni siquiera tienen la mitad. Para que vaya a la Comisión no pasa por el recinto, es un pase directo, por lo tanto nosotros no podemos aplicar que ellos no tienen la mayoría, pero en todo caso va a terminar en vía muerta y son estos shows mediáticos para hacernos olvidar a los argentinos de los graves problemas que tenemos", argumentó.

El diputado remarcó que "nunca" los trabajadores argentinos han tenido un salario tan encogido como el de ahora. "Nunca se tuvo un poder de compra tan limitado. Este es el resultado de estas políticas que llevaron adelante estos tres años sin ideas claras con respecto a la economía y la inseguridad. Ahora buscan estos globos de ensayo para deslegitimar a otro poder del Estado como es la Justicia. Estamos con una agenda miserable, pequeña, que la tenemos que resolver de una vez por todas y no convivir más con este problema que nos viene destrozando hace décadas", destacó.

El diputado remarcó que las sentencias de la Corte se cumplen, "no son para ser opinadas, mucho menos por la cabeza de otro poder del Estado como es el Poder Ejecutivo".

Además remarcó los dos motivos que se aducen: "Uno es el de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, donde la que no cumple es la misma Nación ante un fallo y el segundo motivo es sobre las escuchas ilegales. El Gobierno toma estas últimas y trata de usarlas como elemento contra la Corte Suprema. Estamos en un momento institucional muy delicado".

Finalmente el diputado expresó su opinión en cuanto al escándalo de Lago Escondido: "Ese viaje que evidentemente existió, me parece una conducta inapropiada de los funcionarios que lo hicieron. La convivencia entre elementos del Ejecutivo, el Poder Judicial y la prensa me parece una una conducta impropia. Por otro lado, el Gobierno nacional no puede basarse en el sistema de escuchas ilegales", cerró.