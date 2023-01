La estrategia del Frente de Todos para avanzar con el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia

Diputados del Frente de Todos (FdT) aseguraron que darán en la comisión de Juicio Político de la cámara baja "un debate profundo, con argumentos, alejado de toda chicana e interés mezquino", a la vez que convocaron a los legisladores de todos los bloques a "una discusión intensa de cara a la sociedad", en el proceso a los integrantes de la Corte Suprema que se abrirá en el Congreso.

Los legisladores del Frente de Todos que integran la comisión de Juicio Político se reunieron este miércoles mediante la plataforma Zoom y avanzaron en el análisis de los próximos pasos a dar "en función de la solicitud que nos fue entregada la semana pasada por el presidente de la Nación y gobernadores de provincias" para avanzar en el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.

En ese marco, los legisladores avanzan en la elaboración del texto del proyecto que presentarán "entre hoy y mañana" en la cámara baja para abrir el proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, en base al documento impulsado por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, una vez que el Poder Ejecutivo formalice la convocatoria a sesiones extraordinarias e incluya el debate de esa iniciativa.



"Trabajaremos desde la Comisión analizando los pedidos de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Lo haremos en pleno cumplimiento de la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación y el reglamento de la Comisión de Juicio Político", enfatizaron en un comunicado de prensa.



Sobre el proceso que se abrirá en la cámara baja, los diputados aseguraron que impulsarán "un debate profundo, con argumentos, alejados de toda chicana e interés mezquino" y precisaron: "Estudiaremos a fondo decisiones tomadas por la Corte Suprema y sus implicancias para la división de poderes, el federalismo y el funcionamiento de las instituciones".



Los diputados del Frente de Todos, asimismo, convocaron a todos los bloques que integran la Comisión de Juicio Político "a dar una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina".



El proceso, según precisaron fuentes parlamentarias, podría comenzar en la semana del 23 de enero y demandaría entre tres y cuatro meses de debate.



Las fuentes señalaron que el proceso estará centrado en la investigación sobre la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación.



El texto será presentado "entre hoy y mañana" y se basará en el documento que la semana pasada el presidente le presentó al jefe de la bancada de diputados del FdT, Germán Martínez y la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.



El martes, la mesa nacional de Juntos por el Cambio advirtió que participará del debate, pero no dará quórum para avanzar con ese proceso de remoción de la Corte en el Congreso, a la vez que no apoyará ningún proyecto que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento "mientras siga este atropello", contra el máximo tribunal.



En ese sentido, el diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau, que integra la Comisión de Juicio Político, calificó como "gravísima" la postura de Juntos por el Cambio de negarse a tratar proyectos de ley que el Ejecutivo envíe al Congreso hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia porque es "anunciar que van a paralizar" al Poder Legislativo.



"La presión de los grupos dominantes ya no es solo sobre cada integrante sino que también es de carácter institucional. Ahora JxC dice que no va a tratar ninguna ley si no sacamos el juicio político. Eso es gravísimo. Están anunciando que van a paralizar el Congreso", sostuvo Moreau.



En esa línea se manifestó también el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT), quien consideró que "la Cámara está trabada desde antes que el presidente anunciara el juicio político a la Corte. Desde principios de diciembre estamos sin actividad".



Según Tailhade, "el juicio a la Corte les da una excusa para seguir paralizando la Cámara, cosa que va a pasar, ya que aunque el presidente no hubiera hecho ese anuncio, creo que hubiera seguido la parálisis de la Cámara".



La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno nacional la convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda quincena de enero, tal como se había anunciado, para tratar el pedido de juicio político a la Corte Suprema y otros proyectos.



De esta forma, la funcionaria desmintió cambios en los plazos que se fijo el Gobierno para el llamado a extraordinaria, y se remitió a la información que brindó el jueves pasado, cuando contó en Casa Rosada que el presidente Alberto Fernández pretendía que "los tiempos sean lo más breves posibles" en relación al trámite del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.



Una vez presentado el texto por los diputados, el proyecto tendrá validez por tres años y no cae con la renovación del cuerpo, es decir que si el oficialismo consigue dictamen por mayoría simple pero no lo puede llevar al recinto este año porque no logra los dos tercios reglamentarios, podría insistir más adelante si reúne las voluntades que necesarias.