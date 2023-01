Los radicales están que arden y tildan de absurdo el pedido de incluir el juicio político en sesiones extraordinarias

Los diputados nacionales de la UCR e integrantes de la comisión de Juicio Político, Ximena García y Francisco Monti, cuestionaron la inclusión del proyecto que establece el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia en el temario de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.



Monti consideró que "el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es completamente absurdo desde el punto de vista técnico".



"Está basado en dos planteos que no tienen ningún asidero: por un lado, el espionaje ilegal, lo cual nulifica cualquier tipo de pretensión por parte del Frente de Todos. No se puede, en base a una supuesta prueba nula generar prueba válida", explicó el legislador.



Asimismo, expresó que "por otro lado, se plantea una disconformidad respecto del fallo relativo a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires", lo cual "es atendible desde el punto de vista de la conformidad o disconformidad, pero no constituye un mal desempeño".



En ese sentido, completó: "Desde Juntos por el Cambio tenemos una postura muy clara de defender el modo de convivencia que la democracia, y también el equilibrio de poderes".



Por su parte, García señaló que "este intento de juicio político no va a tener ningún destino, porque necesitan 2/3 de la Cámara baja para ser aprobado" y aseguró que "ellos no buscan tener éxito, sino que solo quieren generar un quiebre institucional, un escenario propicio para que la condena contra Cristina Kirchner sea deslegitimada".



"El Poder Judicial debe trabajar de manera independencia, sin condicionamientos", añadió la diputada nacional por Santa Fe.



En ese contexto, sostuvo que "nosotros vamos a seguir trabajando para poner límites a los abusos, como cuando intentaron reformar la Justicia Federal", cuando "quisieron ampliar los miembros de la Corte o con el proyecto del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, todos proyectos que fueron frenados por Juntos por el Cambio en Diputados".