La representante de Sergio Massa en Mendoza enfrentó a Alfredo Cornejo

Gabriela Lizana, la dirigente rivadaviense del Frente Renovador y directora del BICE Fidecomiso, salió al cruce del senador nacional y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien en las últimas horas se mostró muy crítico con el ministro de Economía, Sergio Massa. Lizana forma parte del equipo de Massa en la Secretaría de Producción de la Nación y es, además, uno de sus vínculos más cercanos en territorio mendocino.

Cornejo, al ser consultado por su visión sobre el acercamiento de dirigentes de Juntos por el Cambio al ministro de Economía, manifestó en una entrevista brindada a Clarín ."A mí me cuesta ver esas amistades de dirigentes de Juntos por el Cambio con Massa, que es un aliado del kirchnerismo y en momentos en que la Argentina está rota. No me consta que hablen con él, es algo que dicen los medios, pero si así es no me parece bien. Yo creo que no tenemos que tener diálogo con Massa, que es parte de este proyecto populista del Frente de Todos".

En ese sentido, Lizana replicó en su cuenta de Twitter: "Lamento mucho que alguien de la talla política de Alfredo Cornejo haga declaraciones en un sentido tan confrontativo. Ni Sergio Massa ni yo como referente del espacio, hemos dudado ni un momento en apostar al diálogo y al trabajo conjunto entre Nación y Mendoza".

"Son otros tiempos los que marcarán el éxito de las naciones, Senador. Serán quienes trabajen en conjunto, quienes pongan el interés de la mayoría por sobre los propios, los líderes que serán necesarios para el crecimiento de nuestro país y de nuestra provincia", comentó.

"Por eso creo que su postura agresiva, que pretende desconocer la preocupación de @SergioMassa por los mendocinos, es egoísta y además deja a la provincia muy mal parada. Por suerte también hay que decir qué hay otros dirigentes que piensan distinto que usted. Por mi parte y en nombre del ministro @SergioMassa, reitero la vocación de diálogo y construcción en conjunto entre la provincia y la Nación. Sobre todo cuando vemos las necesidades de una provincia cuyos números y variables están indicando de las peores situaciones del país", cerró.