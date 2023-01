Alfredo Cornejo fue tajante al hablar de los miembros de Juntos por el Cambio que son "amigos" de Sergio Massa

El senador nacional y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue duro al referirse a los dirigentes de Juntos por el Cambio que tiene una buena relación con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. "Yo creo que no tenemos que tener diálogo con Massa, que es parte de este proyecto populista del Frente de Todos", lanzó el referente de la Unión Cívica Radical (UCR)

"A mí me cuesta ver esas amistades de dirigentes de Juntos por el Cambio con Massa, que es un aliado del kirchnerismo y en momentos en que la Argentina está rota. No me consta que hablen con él, es algo que dicen los medios, pero si así es no me parece bien. Yo creo que no tenemos que tener diálogo con Massa, que es parte de este proyecto populista del Frente de Todos", sostuvo Cornejo en una entrevista brindada a Clarín al ser consultado por su visión sobre el acercamiento de dirigentes opositores al ministro de Economía.

Al hacer referencia a la estrategia del bloque legislativo de Juntos por el Cambio en el proceso de pedido de juicio políticos a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Cornejo volvió a hacer referencia a Massa. "Logramos bloquear la primera y la segunda etapa. A partir de ahí queremos ver qué papel van a tomar en el debate los tres diputados que responden a Sergio Massa, que en off dice que esta iniciativa perjudica a la economía, pero no se expresa. Queremos que quede bien expuesto, porque son claves esos diputados para que el kirchnerismo consiga mayoría", indicó.

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

Por otro lado, el mendocino aseguró que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, "va a ser candidata a algo, pero da igual. Lo importante es que el Frente de Todos lo maneja ella, lo lidera. Sus principales impulsos, iniciativas, responden a ella, lo mismo que la pelea judicial en la que están enredados y en la que muchos gobernadores, de manera pobre, terminaron acompañándola, desobedeciendo un fallo que cuidaba la coparticipación de las provincias como no había pasado antes".